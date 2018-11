Grève à la SAQ: une cinquantaine de succursales ouvertes

Les consommateurs québécois pourront s’approvisionner dans une cinquantaine de succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) au cours du week-end, malgré la grève de trois jours déclenchée par le syndicat des employés.

La SAQ a assuré samedi qu’elle continuera de «desservir sa clientèle le mieux possible dans les circonstances».

La liste des succursales ouvertes est disponible sur le site SAQ.com sur lequel d’ailleurs les clients peuvent aussi effectuer leurs achats.

La direction a également «obtenu une ordonnance de la Cour supérieure visant à encadrer les activités des grévistes devant les succursales de la Société et en assurer l'accès de façon adéquate. Toute forme d'obstruction, de violence, de vandalisme et d'intimidation aux abords des stationnements et des établissements est ainsi interdite», peut-on lire dans un communiqué.

Les négociations entre la partie syndicale et patronale piétinent depuis plusieurs mois et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux (SEMB-SAQ) a accentué la pression en optant pour trois journées de grèves consécutives.

La présidente du syndicat a expliqué cette semaine que c’était à la direction de la société d’État de faire «son bout de chemin, notamment sur l’enjeu salarial», déplorant l’appauvrissement des travailleurs avec «des augmentations sous l’indice des prix à la consommation».

La convention collective des employés œuvrant dans les magasins et dans les bureaux de la société d'État est échue depuis le 31 mars 2017.