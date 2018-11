L’art urbain en Floride

Avec des murales qui colorent ses édifices depuis 2005, Wynwood est devenu le cœur artistique de Miami. L’engouement pour le graffiti a vite fait des petits un peu partout en Floride. On profite du retour du temps sec et moins collant pour découvrir ces nouveaux musées à ciel ouvert !

Photo courtoisie, Fabio Onrack

Photo courtoisie, Yhumi Collective

Au-delà de la plage à Hollywood

Si le sable fin attire les visiteurs à Hollywood, le quartier des affaires fait aussi courir les fans de graffiti. En cinq ans, 25 murales signées par des artistes réputés, comme le duo britannique London Police et l’Australien Rone, ont pris forme en bordure de l’US 1. Le troisième samedi de chaque mois, l’ArtWalk permet d’explorer gratuitement les lieux avec un guide et de s’entretenir avec des graffiteurs.

Sur le trottoir à St Petersburg

Connue pour ses musées de calibre international, comme le Dalí et le Chihuly, la ville de St Petersburg compte aussi d’impressionnantes murales. On se balade dans le quartier Central Arts District pour s’en mettre plein les yeux et même marcher sur les fresques, car certaines débordent du cadre jusque sur les trottoirs ! On peut aussi s’offrir une visite guidée avec l’artiste Dereck Donnelly pour connaître la petite histoire derrière plusieurs murales de ce secteur. Pour rejoindre cet artiste qui a signé de nombreuses murales dans la ville.

Géants contemporains à Orlando

À Orlando, les neuf sculptures grand format s’élevant autour du lac Eola sont franchement « instagrammables ». On en a repéré trois pour booster vos « like » : Astogenesis­­­ II, un totem moderne qui a des allures de pissenlit métallique, Union, un assemblage en aluminium tournoyant au gré du vent, et Centered, dont le cœur jaune rappelle le mauvais œil du Seigneur des anneaux. À voir aussi le soir, quand ces géants adoptent les couleurs des événements en ville : bleu pour les matchs du Magic, rose pour la prévention du cancer du sein...

L’art, la nuit, à Tampa Photo courtoisie, Ville de Tampa

Au coucher du soleil, la promenade riveraine de Tampa prend vie. Cinq ponts font briller les eaux du fleuve Hillsborough, pendant que la façade de l’Art Museum projette des jeux de lumière différents selon les saisons, et que 25 sculptures, installations interactives, et même un stationnement étagé s’illuminent. Le parcours Downtown After Dark s’étire sur 4 km au centre-ville et s’accompagne d’une appli à télécharger, qui détaille chaque œuvre d’art public en ville.

