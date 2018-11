Laurent Dubreuil aurait voulu faire mieux

Après une cinquième place au 500 mètres vendredi, Laurent Dubreuil a conclu au neuvième rang de cette même épreuve, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste présentée au Japon.

Même s’il a fait savoir que ce résultat «n’est pas désastreux», le Lévisien sait qu’il avait les jambes pour faire mieux qu’un chrono de 35,093 s.

«C’était moyen, a-t-il commenté. Je m'étais trouvé trop tendu hier (vendredi), mais c'était encore pire aujourd'hui (samedi). Je voulais vraiment utiliser ma paire dans le deuxième droit en ayant un rapide premier 200 mètres, mais je voulais trop et ça m'a fait perdre ma fluidité et ma technique. J'ai également eu plusieurs légères pertes d'équilibre à la suite de cela.»

Le patineur de 26 ans aura l’occasion de pratiquer sa fluidité pour le 1000 m groupe A dimanche.

En action au 1500 m groupe A, Antoine Gélinas-Beaulieu a suivi son plan qui lui a permis de décrocher la 12e place en 1 min 46,752 s. Pour ce faire, le Sherbrookois a décidé de patiner un premier tour conservateur et un deuxième avec confiance pour avoir un bon dernier tour sur l’anneau de glace.

«La course que je viens de faire ne m'a pas autant drainé que ce à quoi je suis habitué, a-t-il dit. La forme, l'énergie et la motivation sont de la partie, j'ai encore plus hâte à mon 1000 m dimanche et aux prochaines Coupes du monde.»

Dimanche, Dubreuil, Gélinas-Beaulieu, Christopher Fiola et David La Rue uniront également leurs forces au sprint par équipe.