Le palmarès des écoles du Journal : la référence pour les parents

Chers parents,

Chers grands-parents,

Chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous offrir de nouveau cette année le Palmarès des écoles du Journal, réalisé en collaboration avec l’Institut Fraser.

Vous y trouverez une foule de données vous permettant de comparer le rendement de 452 établissements secondaires québécois entre eux.

Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef

Que ce soit la performance des élèves en français, en anglais, en sciences, en histoire ou en mathématiques, le taux d’échec, le taux de retard ou encore l’écart entre les garçons et les filles, une multitude d’informations utiles figurent dans les tableaux détaillés de ce cahier de 32 pages.

Notre palmarès classe les écoles en fonction de leur « cote globale sur 10 », une mesure élaborée par notre partenaire, l’Institut Fraser, dont la crédibilité en la matière n’est plus à faire.

Deux classements distincts

Nous poursuivons notre tradition de vous proposer deux classements distincts : un pour les écoles publiques, un autre pour les institutions privées.

Les tableaux de chacune des écoles ont été regroupés par région administrative, afin de faciliter leur comparaison : vous pouvez ainsi connaître le rendement des établissements les plus près de chez vous.

Le site de l’Institut Fraser, compareschoolrankings.org, vous offre par ailleurs encore plus de détails.

Nous avons la conviction que ce cahier spécial répondra aux attentes des parents et des grands-parents souhaitant trouver l’école secondaire la mieux adaptée à leurs enfants et petits-enfants.

Bonne lecture !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec,

Responsable du projet

4 avertissements méthodologiques au sujet de notre Palmarès

1. Des écoles n’y figurent pas

Les établissements comptant moins de 10 élèves en 5e secondaire et d’autres pour lesquels il n’existe pas assez de données permettant de calculer une cote globale ont été exclus. Les centres d’éducation des adultes et de formation continue, les écoles ayant une importante clientèle d’élèves étrangers non résidents­­ et certaines écoles dites « alternatives » n’y figurent pas non plus.

L’exclusion d’une école ne doit en aucun cas être interprétée comme un jugement sur son efficacité.

2. Des écarts possibles par rapport aux éditions antérieures

Afin de profiter d’améliorations aux méthodes de calcul et de conception des indicateurs, nous pourrions avoir calculé à nouveau certaines valeurs antérieures. C’est pourquoi les résultats historiques de certaines écoles pourraient s’écarter légèrement de ceux figurant dans des éditions précédentes.

3. La mention « nd »

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour le calcul d’un indicateur, la mention « nd » (non disponible) apparaît dans les tableaux.

4. Les données sont celles de 2017

Puisqu’il faut une année complète au ministère de l’Éducation pour fournir les données permettant de réaliser le Palmarès, ce sont les résultats de 2017 qui ont été utilisés pour réaliser cette édition. Dans le passé, il est arrivé que des écoles ayant depuis changé de nom ou ayant même fermé leurs portes (dans le cas d’écoles privées) se retrouvent néanmoins dans le classement. Nous tenons à le préciser.