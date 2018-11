Le Rouge et Or de l’Université Laval prendra part à la Coupe Vanier pour une troisième année consécutive.

Dans un match à sens unique disputé dans des conditions parfaites, Laval a disposé cet après-midi au PEPS des X-Men de Saint-François-Xavier par la marque de 63-0 pour mettre la main sur la Coupe Uteck.

Dans sa quête du 10e titre national de son histoire à sa 12e participation, le Rouge et Or affrontera à la 54e édition de la Coupe Vanier, samedi prochain à Québec, le vainqueur de la Coupe Mitchell entre les Mustangs de Western et les Huskies de la Saskatchewan, rencontre qui débute à 16 h à London.

Si les Mustangs l’emportent, nous aurons droit à une reprise de la Coupe Vanier de 2017 alors que les champions de l’Ontario s’étaient imposés par la marque de 39-17 à Hamilton. La situation serait la même qu’en 2011 et 2012 alors que le Rouge et Or et les Marauders de McMaster s’étaient affrontés.

La Conférence Atlantique devra attendre encore avant de savourer une première victoire en demi-finale canadienne. Le dernier gain remonte à 2007 alors que les Huskies de Saint Mary’s avaient défait le Rouge et Or au pointage de 24-2 pour remporter la Coupe Uteck avant de s’incliner à la Coupe Vanier devant les Bisons du Manitoba.

En avance 39-0 à la demie, le Rouge et Or a poursuivi sa domination dans la seconde portion du match. Le porteur de ballon Alexis Côté a marqué trois touchés dans les 30 dernières minutes et franchi le plateau des 200 verges.

Première demie

Le Rouge et Or a complètement dominé la première demie en amassant près de 400 verges. Huro Richard a lancé cinq passes de touché, dont trois à Vincent Forbes-Mombleau. Les deux autres majeurs ont été l’affaire de Mathieu Robitaille et Benoît Gagnon-Brousseau qui avait bloqué le dégagement de Keiran Burnham sur la séquence précédente pour permettre au Rouge et Or de reprendre le ballon à la ligne de 29 des visiteurs.

Laval a donné le ton dès le départ en inscrivant des majeurs à ses deux premières séries. Forbes-Mombleau a capté neuf passes pour 104 verges en seulement 30 minutes. Joueur par excellence du Loney Bowl, samedi dernier, et seul porteur de ballon au pays à avoir atteint le plateau des 1000 verges cette saison, Jordan Socholotiuk a été limité à 24 verges en 11 courses.