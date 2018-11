Wendake recevra ce soir, dès 17 h 30, les Anciens Canadiens dans son nouveau Complexe sportif afin de soutenir la collecte de fonds annuelle de la Fondation Nouveaux Sentiers.

L’événement-bénéfice, sous la présidence d’honneur de Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat, a comme objectif d’amasser 15 000 $ afin d’offrir aux jeunes des Premières Nations des expériences d’épanouissement enrichissantes. Les Anciens Canadiens affronteront une équipe composée de 22 joueurs des Premières Nations. Un cocktail VIP suivra la rencontre avec les joueurs qui seront disponibles pour photos et autographes. Renseignements : nouveauxsentiers.com/tournee-anciens-canadiens/

Jamais trop tard

Photo courtoisie

Il y a les mordus de golf et il y a une mordue. Denise Dallaire a probablement pris son courage à deux mains, le 5 novembre dernier, alors que le mercure n’indiquait que 3 degrés Celsius, pour aller jouer une petite ronde de golf au club Lorette avec son conjoint Réjean et des amis. Vers la fin de sa ronde, au trou numéro 17, elle a réalisé un trou d’un coup avec son hybride 5 sur une distance de 100 verges. Un trou d’un coup tardif dans des conditions presque hivernales.

5 générations de filles

Photo courtoisie

Voici une belle photo montrant 5 générations de filles de la famille Dorval, essentiellement de Québec. La petite Jolène March (née le 23 août 2018) et sa mère Gabrielle Plamondon, qui habitent Nelson, au sud de la Colombie-Britannique, sont passées par Québec récemment pour les présentations officielles, mais aussi le temps d’une photo souvenir. On retrouve également sur la photo, la grand-mère, Brigitte Lacroix ; l’arrière-grand-mère, Muriel Dorval et l’arrière-arrière-grand-mère, Françoise L. Dorval, toutes de Québec. 96 ans et près de 4260 km séparent la petite Jolène de son arrière-arrière­­­-grand-mère Françoise.

Cocktail-bénéfice

Photo courtoisie

Le 13e cocktail-bénéfice au profit du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (MACBSP), tenu le 1er novembre dernier sous la présidence d’honneur de Me Marc Bellemare, avocat, a permis d’amasser la somme record de 143 355 $ qui servira à soutenir le développement de l’institution. Sur la photo­­­, dans l’ordre habituel : Frédérick Tremblay, (Microbrasserie Charlevoix), commissaire-priseur pour l’encan à la criée ; Me Marc Bellemare, président d’honneur du cocktail-bénéfice, Pénélope McQuade, animatrice, et Martin Ouellet, directeur général du MACBSP.

60 ans plus tard

Photo courtoisie

Le Corps de cadets 2630 Saint-Malo (photo de 1958), connu à l’origine sous la dénomination Saint-Pascal, a eu 60 ans le 1er novembre dernier. Un souper régimentaire se tiendra le samedi 12 janvier 2019, à 17 h, au complexe militaire Saint-Malo­­­, 1020, rue Vincent-Massey à Québec, afin de souligner cet anniversaire. Cadets et officiers qui ont fait partie du CC 2630, de même que leurs parents, amis et bénévoles sont les bienvenus. Renseignements : Carole­­­ Bourgeois, 418 522‐1096 ou écrivez à cda2630@gmail.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Valérie Carpentier (photo), gagnante de l’émission La Voix en 2013, 25 ans... Bertrand Godin, pilote de course automobile, chroniqueur et analyste québécois, 51 ans... Sophie Marceau, actrice française, 51 ans... Christian Turbide, professionnel de golf, membre de la PGA du Canada, 52 ans... Raymond Legault, comédien québécois, 64 ans... Danny De Vito, acteur de cinéma et de télé, producteur et réalisateur américain, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 novembre 2016. Simon Bédard (photo), 71 ans, ex-animateur radio (CKCV, CJRP) et conseiller municipal à la municipalité de Saint-Sulpice depuis novembre 2013... 2015. Jean-Marie Tremblay, 92 ans, père du journaliste sportif Réjean Tremblay... 2014. Jimmy Ruffin, 78 ans, chanteur américain... 2013. Doris May Lessing, 94 ans, écrivaine britannique