Les plus gros camions du monde sont à Fermont

FERMONT | Plus lourds que des Boeing 747, hauts comme un triplex et puissants comme 33 voitures, 13 des plus grands camions du monde roulent 24 heures sur 24 à la mine de Mont-Wright.

La mine ArcelorMittal, à Fermont sur la Côte-Nord, est une véritable fourmilière dans laquelle l’humain est minuscule. Sur les 40 km2 du site circulent 13 camions monstrueux de 400 tonnes, six véhicules de 200 tonnes, 26 de 240 tonnes ainsi que 155 camionnettes.

Chaque camion géant consomme de 4000 à 5000 litres de diesel par 24 heures. Il transporte en moyenne de 330 à 400 tonnes de roche, soit l’équivalent du poids de trois baleines.

Mais dans ce monde où tout est immense, rien ne pardonne. Un seul accrochage avec l’un de ces colosses, dont les roues mesurent 3,66 m de haut, pourrait être fatal.

Les affiches, pictogrammes et notes de service le rappellent sur le site.

« Il faut toujours garder en tête que notre véhicule est très lourd. Une fois chargé, le camion pèse jusqu’à 640 000 kg, ça commence à être pesant. Avec ce poids, si on perd le contrôle et qu’il y a un camion ou un humain, ça ne pardonne pas », a lancé le chauffeur Steeve Girard.

Comme une camionnette

Selon M. Girard, malgré l’immensité du camion, aucun autre véhicule lourd n’offre le confort de ce monstre, dont le moteur vaut plus de 1 million $.

D’ailleurs, le conduire est plus facile que d’être au volant d’un camion avec une remorque, estime celui qui se sent toujours en sécurité aux commandes du mastodonte de 400 tonnes.

« En réalité, ça se conduit comme un pick-up, c’est une transmission automatique. Le plus difficile à apprendre, c’est de s’adapter à la grosseur de ton équipement. Je n’ai pas plus de difficulté à conduire un 400 tonnes que ma camionnette », a conclu M. Girard.

Il réalise un rêve d’enfant

Photo Magalie Lapointe

Enfant, Steeve Girard a toujours rêvé de conduire un vrai Tonka. Aujourd’hui, il réalise son rêve chaque jour lorsqu’il se retrouve au volant d’un des trois plus gros camions de production au monde.

Bachelier en administration, rien ne laissait présager que l’homme de 41 ans, qui demeure dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, manœuvrerait un camion de production qui peut contenir 400 tonnes de minerai.

Tous les matins, lorsqu’il monte les 19 marches pour atteindre l’habitacle, il se félicite d’être retourné terminer un diplôme d’études professionnelles après son baccalauréat.

Première fois

Le camionneur se rappellera toute sa vie la première fois qu’il a démarré le mastodonte.

« C’est très spécial comme sensation. Je sentais des papillons en dedans de moi et j’étais excité comme un enfant qui fait des manèges pour la première fois », a évoqué M. Girard.

Malgré les longues journées de travail de 12 heures et demie, 14 jours consécutifs, le conducteur ne changerait pas de métier.