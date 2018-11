Lumière d’automne sur Saint-Pierre

Arrivé tard en soirée à Saint-Pierre, je découvre cette ville dans la nuit noire, le temps d’un court trajet en taxi de l’aéroport à l’hôtel. Aussitôt installé, je jette un petit coup d’œil sur Google Maps pour me familia­riser avec l’endroit. Ma première sortie photo dans l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon se fera au lever du soleil sans repérage préliminaire. Trente minutes avant l’aube, je marche dans des rues désertes. Entre les maisons colorées, je distingue les premières lueurs à l’est. La mer m’appelle et les conditions se réunissent pour un lever de soleil spectaculaire ! Dès mon arrivée­­­­­ sur la promenade longeant les quais, j’aperçois mon sujet : le phare de la pointe aux Canons. Au pas de course, j’arrive juste à temps pour dé­ployer mon trépied et capter un ciel enflammé qui me souhaite la bienvenue dans l’archipel !