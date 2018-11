Souvenirs de voyages: Lyon, la rivale de Paris

Avec à peine un demi-million d’habitants, Lyon aime à se comparer à Paris. Ses promoteurs répètent qu’elle est la ville préférée des gens d’affaires (la ville la plus « business friendly » comme ils disent) et la première ville culturelle de France après Paris. Sa grande force, et elle le sait, c’est... la cuisine !

Jumelée à Montréal depuis 1979 (je me souviens encore de la conférence de presse de Jean Drapeau pour annoncer avec solennité ce partenariat), Lyon nous devance à biens des égards. Ses transports publics sont impeccables, tramway, autobus, métro (4 lignes et 42 stations), TGV, etc. Et il n’y a pas moins de cinq compagnies d’autopartage... pour 500 000 habitants ! Oh ! J’allais oublier de vous parler des quatre universités ! Il y a bien sûr des musées partout et des salles de spectacles à profusion. Disons que c’est la même énergie qu’une mégalopole avec peu de gens... mais les Lyonnais sont si friands de haute culture et de bonne cuisine qu’ils parviennent à jouir d’une qualité de vie urbaine malgré leur modeste population.