Nous nous souvenons

1 – Un espace d’intégration : Nous étions au festival MEGA cette fin de semaine, et s’il y avait bien une tendance, c’est que tous les Québécois, de toutes les origines et de tous âges, sont capables d’échanger et de collaborer lorsqu’on leur met une manette dans les mains et un défi à relever. D’ailleurs, les jeux vidéo, ce n’est plus que l’affaire des jeunes ! Ma mère, qui est à la retraite, passe beaucoup plus d’heures par semaine à jouer que moi, et c’est rassurant. Plusieurs études démontrent que jouer à des jeux permet de travailler la mémoire, retarde le Parkinson et d’autres maladies dégénératives.