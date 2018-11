Pour en finir avec Le’Veon Bell...

Dans ce contexte, plusieurs équipes pourraient se sentir refroidies dans leurs ardeurs au moment d’allonger un gargantuesque chèque à un joueur qui aura 27 ans en février et qui pratique une position où le mur de l’âge frappe souvent à 29 ou 30 ans. C’est sans parler du fait que son choix de se préserver pour mieux encaisser ne sera pas populaire auprès de tous les propriétaires, qui pourraient même faire collusion pour ne pas céder aux demandes du clan Bell, qui montre aussi un historique important de suspensions et blessures.

5 points à surveiller

1. Des séquences victorieuses

À l’heure actuelle, pas moins de cinq équipes voguent sur des séquences d’au moins quatre victoires. Les Saints, qui en comptent huit de suite, tenteront de triompher dans neuf matchs consécutifs pour la première fois depuis 2009, année de leur Super Bowl. Les Texans et les Chargers revendiquent six victoires de suite, tandis que les Steelers et les Chiefs en comptent cinq et quatre respectivement.

2. Dans le club des 600 ?

La franchise des Redskins pourrait se targuer d’avoir atteint un plateau plutôt rare si l’équipe dispose des Texans. Une victoire s’avérerait la 600e de l’organisation implantée en 1932. Seuls les Bears (755), les Packers (741), les Giants (689) et les Steelers (620) en comptent davantage.

3. Luck en mission

Andrew Luck a lancé au moins trois passes de touchés à chacun de ses six derniers matchs et est deuxième dans la NFL cette saison avec 26. S’il en ajoute deux face aux Titans, il portera son total à 160 en carrière, après seulement 80 matchs. Avant lui, seuls les illustres Dan Marino et Aaron Rodgers ont atteint ce plateau à une telle vitesse. Sachez que Luck montre une fiche parfaite de 9-0 en carrière face aux Titans.

4. Duel du Nord

Vikings et Bears en viennent aux prises en soirée dans un duel critique pour le positionnement dans la division Nord. Les Bears présentent le meilleur différentiel de revirements dans la ligue à +13. La dernière fois qu’ils ont dominé la ligue dans cette catégorie remonte à leur saison mythique de 1985. Cette saison, toutefois, les Ours n’ont pas encore battu un club montrant une fiche supérieure à ,500.

5. Choc du lundi soir