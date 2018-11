Roy s’oppose à l’envoi de joueurs de 19 ans dans la LAH

« Ce qu’il me donne beaucoup, c’est son éthique de travail et son approche. Son mental est excellent. Je le sens réceptif et il veut apprendre. Il sait très bien que quand je lui donne des conseils, c’est dans un seul et unique but : celui de lui permettre de jouer professionnel. Il sait qu’on prend attention aux détails pour lui rendre service », a mentionné Patrick Roy.