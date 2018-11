Prêt à tout pour aider les gens qui l’entourent, Gabriel Filippi continue de repousser ses limites. L’aventurier québécois a mis le récit de ses péripéties au profit de son ami népalais, Sonam Sherpa, qui veille sur ses quatre sœurs.

Par une série de 20 conférences publiques cet automne, Filippi s’arrête partout au Québec, et même au Nouveau-Brunswick, pour raconter ses aventures sur les plus hauts sommets du monde.

Ayant publié un livre captivant en 2016, Instinct de survie, dans lequel il relate comment il a échappé aux griffes de la mort à plusieurs reprises dans sa vie, l’homme de 58 ans qui a le camp de base de l’Everest comme second domicile révèle des histoires inédites de ses expéditions. Durant près de trois heures, le temps s’arrête, alors qu’il enchaîne des récits aussi captivants que touchants.

Depuis plus de 20 ans, Filippi voyage aux quatre coins du monde dans ses aventures en s’imprégnant des cultures qu’il découvre. Dans un discours qui ne met pas l’accent sur ses exploits, il témoigne plutôt de ses apprentissages et de la philosophie qui l’a forgé.

Photo courtoisie, Sylvain Béliveau

Deux rencontres auront changé sa vision des aventures. La première, celle d’un renommé sherpa sur l’Everest au tournant des années 2000. Babu Chiri Sherpa a changé sa vision de ses expéditions alors qu’il l’a sommé de trouver les vraies raisons qui le poussaient à s’attaquer aux plus hautes montagnes de la planète. Puis, il a rencontré Sir Edmund Hillary, premier conquérant de l’Everest avec Tenzing Norgay, en mai 1953. Il a saisi leur sage message et l’a mis en application en s’impliquant socialement dans la communauté.

Entrée marquante

C’est lors d’une expédition sur des sommets inexplorés du Népal que Sonam a sauté dans sa vie il y a deux ans. Alors porteur, le jeune homme désirant à tout prix devenir sherpa l’a traité aux petits oignons dans des épreuves difficiles en lui offrant toute son attention. L’alpiniste l’a toujours remercié en voyant son potentiel, mais il ne se doutait pas de son histoire.

Ce n’est qu’au printemps 2018, installé au camp de base de l’Everest, qu’il a su ce qui motivait le jeune homme de 20 ans à trimballer le matériel et guider les grimpeurs en montagne. Orphelin avec ses sœurs depuis quatre ans, il travaillait pour subvenir à leurs besoins pour qu’elles ne manquent de rien et puissent profiter d’une éducation adéquate.

Ni une ni deux, Filippi a mis sur pied un projet avec une cliente et amie, Christine Blais. Ils organiseraient deux conférences, l’une à Montréal et l’autre à Québec, afin d’amasser des fonds pour Sonam. Ce petit projet est plutôt devenu une tournée.

Sans conserver un sou des représentations afin de tout donner à Sonam et ses sœurs, ils espèrent lui remettre près de 40 000 $. De l’autre côté du globe, le jeune homme se dit touché par cet élan de générosité dans une vidéo diffusée durant la conférence.

Après avoir entre autres atteint le toit du monde par ses deux versants, Filippi voit cette mission d’aide comme son nouvel Everest et une autre façon de se surpasser en aidant son prochain.

Son sherpa Sonam

Photo courtoisie, Gabriel Filippi

20 ans

Sherpa au Népal

Ses 4 sœurs : Yange (24 ans), Karsang (18 ans), Lamu (16 ans) et Jangmu (12 ans)

Gabriel Filippi

Photo courtoisie, Gabriel Filippi

58 ans (Natif de Lac-Mégantic)

1 fille (Alexandra), 3 belles-filles avec sa conjointe et 1 petite-fille nommée Rosie

Ses grands exploits : Aconcagua (Argentine) Everest par le versant sud (Népal) Mont McKinley (Alaska) Kilimandjaro (Tanzanie) Mont Blanc (France) Elbrouz (Russie) Everest par le versant nord (Népal) Ironman de Floride



Conférences à venir :

20 nov. : Sherbrooke

21 nov. : Rivière-du-Loup

22 nov. : Bromont

24 nov. : New Richmond

25 nov. : Athoville (N.-B.)

27 nov. : Montréal

28 nov. : Montréal (en anglais)

29 nov. : Laval

► Horaire et billets disponibles au www.lepointdevente.com

► Campagne de sociofinancement GoFundMe : Levée de fonds pour Sonam le sherpa

► Chaque billet donne une chance de gagner un trek au camp de base de l’Everest au printemps 2019. Un prix d’une valeur de 6000 $.

Son complice Sonam

Photo courtoisie, Gabriel Filippi

Quelle est l’histoire de Sonam ?

Il n’est pas de la lignée des sherpas de montagne. Lorsque je l’ai connu lors d’une expédition à Tenzing et Hillary Peaks, il transportait du matériel sur le glacier. Il n’avait pas le physique, mais il avait la volonté. À l’âge de 10 ans, il a perdu sa mère qui souffrait d’une tuberculose. Et à 16 ans, il a vu son père mourir. Il vit donc avec ses quatre sœurs, au Népal. Il a réussi des certifications en montagne. Il a atteint le sommet du Manaslu (8163 mètres) et celui de l’Everest.

Hormis cette tournée, que fais-tu pour aider Sonam dans son quotidien ?

Sonam a été là pour moi dans des moments difficiles. Je dois l’aider. Au printemps dernier, quand est venu le temps de lui donner son pourboire pour ses services, je lui ai donné le même montant qu’aux autres pour ne pas créer de jalousie. Mais en plus, en cadeau personnel, je lui ai offert des cours de français. Il parle népalais et anglais. Il voulait apprendre le français, donc je le parraine dans ses cours offerts par l’Alliance française de Katmandou. S’il se blesse en montagne, il pourrait ainsi se trouver du boulot avec une compagnie de trekking en parlant trois langues. Il fait déjà d’énormes progrès. On le voit dans une vidéo de la conférence.

Sonam a accompli un geste rempli de signification pour un organisme du Québec au sommet de l’Everest. Qu’a-t-il fait ?

J’avais un drapeau de l’organisme Chaîne de vie (une cause éducative sur le don d’organes). Mes deux clients étaient au camp 4 de l’Everest à environ 8000 mètres d’altitude, mais ils ne prévoyaient pas grimper plus haut cette journée-là. Je devais jongler avec deux choix, soit leur laisser le drapeau ou le donner à Sonam, qui était en ascension. Pour éviter des surprises avec la météo, je lui ai donc donné le drapeau de la cause pour qu’il le déploie au sommet. Il a réussi. Quand on pense à cette histoire, c’est évident que c’est une réalisation marquante. Mes clients l’ont ramené au sommet par la suite.

Qu’est-il advenu de ce drapeau ?

À notre retour, je l’ai donné à l’alpiniste Serge Dessureault, qui partait pour le sommet du K2 l’été dernier. Je le lui ai remis à sa caserne avant son départ, sans me douter que ce serait la dernière fois que je le voyais. Un peu plus d’un mois plus tard, Serge a perdu la vie sur la montagne. Le drapeau a disparu. Il n’était pas dans le matériel que sa conjointe a reçu. Mais il y a quelques semaines, un Pakistanais m’a contacté pour me dire qu’il avait retrouvé le drapeau. Nous tentons de le rapatrier au Québec.

Comment Sonam utilisera-t-il l’argent que tu lui donneras grâce à cette tournée ?

Il faut que ce montant soit distribué à la bonne place. Il le dépensera pour les études de ses sœurs. En recevant une bonne éducation, elles pourront trouver du bon travail et pourront vivre convenablement. Sonam a fini son secondaire, mais ne pouvait pas poursuivre ses études, car il devait aider ses sœurs. Il voulait vraiment devenir sherpa. C’est un jeune très allumé. Il sait ce qu’il veut.

Tu as souvent frôlé la mort dans tes aventures. Avec le recul, quelle histoire est la plus effroyable ?

J’ai failli y rester en Amérique du Sud alors que j’étais seul. J’ai failli y rester à mon premier essai sur l’Everest. J’ai failli être exécuté au camp de base du Nanga Parbat avec des amis. Chacune de mes péripéties est particulière et intense. Mais le tremblement de terre au Népal qui a déclenché l’immense avalanche sur l’Everest a été le plus affolant par son amplitude et son intensité. J’avais 40 secondes pour sortir de ma tente au camp de base et me mettre à l’abri derrière un rocher. Des dizaines de personnes ont péri, et moi j’étais en vie. On ne le réalise pas sur le coup, mais on se met en mode survie. Tu cherches à sauver ta peau. Le camp de base était un champ de bataille. J’ai transporté des cadavres à une tente qui servait de morgue. Il n’y a pas eu plus intense.

Tu es maintenant accompagnateur en montagne en aidant les gens à réaliser leur rêve. As-tu accroché ton piolet d’alpiniste ?

Je n’ai pas fini ma carrière de grimpeur. Je veux continuer. Je ne parle pas de retraite tant que la santé et la passion y seront. Je vais toujours m’amuser en montagne, même si ce n’est pas sur des sommets de plus de 8000 mètres. Je veux grimper pour les bonnes raisons. La ligne est mince entre la passion et l’obsession. L’erreur humaine tue les gens. J’ai perdu beaucoup d’amis en montagne et cela me fait réaliser que je dois écouter mon instinct.