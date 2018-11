SQDC: HEXO dit ne pas avoir été à la hauteur

Un mois après la légalisation du cannabis, HEXO, le principal fournisseur de la SQDC qui est aussi le seul québécois, reconnaît ne pas avoir été à la hauteur, mais promet des améliorations importantes au cours des prochains mois.

Ce premier mois a été marqué par les ruptures de stock qui ont entrainé la fermeture des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) trois jours sur sept. Le directeur de la société d’État Jean-François Bergeron avait expliqué que ses cinq fournisseurs peinaient à livrer les quantités promises.

Photo d'archives, Jean-François Cloutier

«C’est certain qu’il y a beaucoup d’améliorations à faire, affirme Sebastien St-Louis PDG de HEXO dont le siège social est à Gatineau. Il y a de longues files d’attente. On doit remercier nos clients pour leur patience. On n’est pas à la hauteur de ce qu’on devrait être»

À titre de producteur privilégié de la SQDC, HEXO devra fournir jusqu’à 20 tonnes de cannabis la première année, soit le tiers de la réserve de la SQDC. M. St-Louis n’a pas pu fournir les chiffres exacts sur les kilos ou tonnes livrés à ce jour, mais il assure pouvoir atteindre sa cible d’ici avril.

Christopher Nardi / JdeM

«Je finis de bâtir une expansion d’un million de pied carré en décembre, je plante en janvier et je commence à sortir des produits à 10 tonnes par mois en avril. Maintenant, je suis à 2,1 tonnes par mois qui sortent», explique-t-il.

HEXO détient aussi le contrat de distribution de produits du web pour tout le Québec. Tous fournisseurs (producteurs autorisés) font transiter leur commande par le centre de distribution d’HEXO à Montréal qui est géré en partenariat avec une tierce partie Métro Logistique.

«On est loin d’être parfait, les délais de livraison sont de 48 à 72 heures. Mais si on regarde le Québec, c’est mieux qu’en Ontario», souligne le PDG.

Difficile de prévoir le goût des clients

Le rythme des expéditions et livraisons n’est pas encore régulier et prévisible. Pour y arriver, tous les producteurs devront arriver à mieux connaître leurs consommateurs afin d’anticiper la demande et faire de meilleure prévision dans le choix de variété de cannabis cultivé notamment.

Photo Christopher Nardi

«L’endroit où il faut s’améliorer le plus est dans le mix des produits. On anticipait la demande des clients, mais c’est certain qu’on a eu des enjeux», dit M. St-Louis.

Pour les patients du marché thérapeutique, les produits phares d’HEXO sont l’atomiseur à l’huile de menthe et la poudre de cannabis comestible. Or ils sont interdits au Québec.

«On a aussi réalisé par exemple que les gens veulent beaucoup plus de 3,5 grammes que le format 15 grammes», illustre-t-il.

Problème avec les timbres d’accise

Plusieurs producteurs ont aussi rapporté avoir eu des problèmes avec les timbres d’accise fournis par le fédéral et qui doivent être collés sur chaque emballage.

«Il y avait une colle obligatoire pour coller les timbres, mais il n’en restait plus et on ne l’a pas reçu avant le 14 septembre. Alors on n’a pas pu emballer un produit final avant ça», déplore-t-il.

Contrairement au fournisseur Aphria, HEXO assure ne pas manquer de personnel qualifié.

Christopher Nardi / JdeM

Dans la dernière année, ils sont passés de 99 à 297 employés. Ce chiffre devrait doubler en 2019.

Le défi des pré-roulés

Les joints pré-roulés représentent aussi un grand défi. «Pour le pré-roulé on ne pas peut avoir une variante de poids au-dessus de 5% et malheureusement les équipements automatiques n’existent pas pour une telle précision», souligne le producteur.

Pour l’heure, le processus est semi-automatique et chaque joint doit être pesé individuellement.

«Là où je devrais avoir 5 personnes avec des machines pour avoir 10 000 pré-roulés par jours, ça me prend une équipe de 50 à 60 personnes. Donc on a eu de la misère à renflouer ces stocks», dit-il.

L’entreprise construit actuellement les équipements nécessaires pour arriver à un processus automatisé, mais il faudra attendre une année pour passer de 10 000 joints par jours à une centaine de milliers.

Priorité au Québec

HEXO dit accorder la priorité au marché québécois. Ainsi l’entreprise envoie d’abord dans les autres provinces les produits qui sont interdits au Québec soit la poudre comestible et l’atomiseur à la menthe.

«Et je n’envoie pas de fleur séchée dans les autres provinces tant que le Québec n’est pas satisfait», assure M. St-Louis.

Le producteur estime que des améliorations significatives seront perçues par leurs clients d’ici six à neuf mois. D’ici là, ils font appel à la patience des consommateurs.