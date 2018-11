Tirez profit des escales

De plus en plus populaires, les courtes escales (stop-over) font désormais partie de l’offre de plusieurs compagnies aériennes, mais à différents prix. Un vol direct étant généralement plus cher qu’un vol de correspondance, les escales sans frais supplémentaires permettent d’enrichir son expérience de voyage. Voici quelques suggestions :

1. Depuis les années 60, la compagnie Icelandair offre à ses passagers qui achètent un billet pour traverser l’Atlantique, la perspective de faire une escale en Islande, et ce, sans frais supplémentaires sur le coût du billet. Au moment de l’achat du billet, il suffit de préciser que l’on veut bénéficier d’un Icelandair Stop-over. Cette compagnie fait également preuve de beaucoup d’imagination pour ces escales et les bonifie régulièrement, les rendant plus ludiques.

2. WOW Air, la compagnie à faible coût, permet un arrêt en Islande, sans aucun supplément sur le prix du billet et offre également des idées d’excursions et de visites.

3. Swiss International Air Lines propose Stopover Switzerland, huit différents forfaits offrant une escale de une à quatre nuits. Chaque forfait comprend l’hébergement dans un hôtel (3 ou 4 étoiles), une Swiss Travel Pass qui permet d’accéder de manière illimitée au réseau de transports en commun ainsi que des conseils sur les excursions et les activités locales.

4. Brussels Airlines offre Belgium Stop Over, une option d’escale de un à cinq jours dans 14 villes belges, avec accès gratuit aux activités touristiques et aux musées.

5. Turkish Airlines participe au programme Touristanbul qui offre l’accès gratuit à une chambre ou à des circuits guidés aux voyageurs en transit pour une période de 6 à 24 heures.

6. Qatar Airways propose une escale de 5 à 96 heures et offre même un tour de Doha, sans frais supplémentaires, et ce, peu importe que l’on voyage en classe économique ou affaires.

7. Pour tout itinéraire qui comprend un temps de correspondance de plus de 6 heures entre deux vols consécutifs, Air Canada offre une nuit d’hôtel sans frais supplémentaires. Il faut s’inscrire au moins 96 heures avant le départ.

8. Air France et KLM offrent également l’option escale sans frais supplémentaires sur le prix du billet, à Paris et Amsterdam.