Un homme arrêté pour avoir harcelé une camarade de classe à Saguenay

Un homme de 24 ans et été arrêté pour harcèlement et bris de conditions et passera la fin de semaine en détention pour s’être présenté chez une jeune femme avec qui il étudie alors qu’il lui était interdit de le faire.

Le Service de police de la Ville de Saguenay (SPVS) rapporte que l’homme de 24 ans avait déjà été arrêté précédemment pour harcèlement envers cette personne. Selon les policiers, ils vont tous les deux à la même école.

L’homme s’est malgré tout représenté à l’adresse de la femme en soirée vendredi soir, brisant ainsi ses conditions de remise en liberté.

Les policiers à nouveau procédé à son arrestation et cette fois, il a été placé en détention jusqu’à sa comparution devant un juge, prévue lundi.

Il pourrait faire face à des accusations de harcèlement et de non-respect de conditions.

Autre arrestation

Par ailleurs, le SPVS rapporte une autre arrestation durant la nuit de vendredi à samedi pour un cas de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Une femme de 26 ans a été interceptée dans le secteur de La Baie. Elle a échoué l’ivressomètre et a soufflé près de deux fois la limite permise d’alcool dans le sang. Elle a été libérée et devrait comparaître d’ici quelques semaines.