Un yacht à vendre pour 59 M$ US

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le yacht de Serge Godin à vendre pour 59 M$ US

Photo tirée du site boatinternational.com

Le somptueux yacht du milliardaire Serge Godin, grand patron de la firme informatique CGI, est à vendre pour la somme de 59 millions $ US, selon un courtier spécialisé. Le yacht Imagine n’est pas officiellement sur le marché, mais pourrait quand même être à vendre à condition d’obtenir le bon prix, selon le courtier responsable du yacht, Frank Grzeszczak, joint en Floride. « Le bateau va être vendu. C’est de loin le plus beau yacht de marque Trinity qui n’a jamais été construit », nous a-t-il confié au sujet du bateau qui a été livré à M. Godin en 2016. Le courtier nous a décrit le yacht comme « immaculé » autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il a aussi vanté la qualité de son équipage. « Le capitaine et l’ingénieur sont très estimés » dans le milieu, nous a-t-il dit. L’Imagine, qui fait 58,8 m, est accosté actuellement à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Selon le courtier, M. Godin souhaite se faire construire un autre bateau, mais comme il y a tellement de demandes en ce moment pour les yachts de luxe, il n’est pas pressé de vendre, car il devra attendre trois ans avant de pouvoir prendre livraison de son nouveau bateau. M. Grzeszczak nous a dit avoir déjà reçu deux offres d’achat « en un seul mois ».

Un associé de Stikeman vend un « chef-d’œuvre architectural »

Photo tirée du site Sothebysrealty.ca

Un associé du cabinet d’avocats Stikeman Elliot, Peter Castiel, a mis en vente sa maison de Westmount pour la somme de 4,5 millions $. « Construite dans les années 1960 par le célèbre architecte Guy Desbarats, reconnu pour son travail sur la Place des Arts et le pavillon du lac aux Castors, cette maison est un chef-d’œuvre architectural ayant été méticuleusement rénové pour répondre aux normes du luxe moderne », décrit une courtière. La cuisine « offre armoires en bois laqué et en bois exotique, comptoirs en inox et électros haut de gamme », selon la courtière. Quant à la chambre principale, elle « rivalise avec celle d’une suite d’hôtel 5 étoiles ».

Achat chez Exfo de Québec

Germain Lamonde, le fondateur et président exécutif du CA d’Exfo, de Québec, a fait l’achat de 51 800 actions de l’entreprise sur le marché à un prix oscillant de 3,88 $ à 4,30 $ pour une valeur de plus de 210 000 $. Le titre d’Exfo, qui œuvre dans l’industrie des services pour les réseaux de télécommunications, est en baisse de 12 % depuis le début de l’année, mais en forte hausse sur un mois.

Hypothèque légale contre un nommé des Paradise Papers

Revenu Canada a émis une hypothèque légale sur un condo de St-Laurent pour recouvrer une créance de 410 000 $ d’un homme d’affaires, Safwan Hak, qu’on retrouve dans les Paradise Papers. M. Hak apparaît comme le principal administrateur d’une firme de Malte, SF Global Trading.