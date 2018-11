HOMESTEAD | Alex Labbé a mis fin dimanche à sa première saison à temps plein en série XFinity en ralliant l’arrivée au 21e rang sur le circuit d’Homestead.

Cette dernière épreuve de l’année aura souri à Tyler Reddick dont la victoire convaincante lui permet de remporter le titre dans la deuxième division du NASCAR en 2018.

L’Américain, recruté par l’écurie JR Motorsports, copropriété de Dale Earnhardt fils, a devancé ses compatriotes Cole Custer et John Hunter Nemechek.

« Ce fut une course éprouvante, s’est exprimé Labbé à sa sortie de voiture. J’ai été notamment surpris par le rythme de cette course. On aurait souhaité un ou deux arrêts de plus. Mais bon, cette situation a aussi prévalu pour les autres pilotes. Ce n’est pas une excuse. »

À part les deux interruptions planifiées, pour mettre fin aux deux premiers segments, aucun autre drapeau jaune n’est en effet venu ralentir les débats sur la piste.

Satisfait malgré tout

Le pilote de Saint-Albert, qui s’était élancé de la 20e place sur la grille de départ, en était à sa première présence sur l’ovale d’un mille et demi situé dans le sud de la Floride.

« C’est un autre tracé que j’ai dû découvrir pendant cette longue saison, a-t-il ajouté. Il a fallu notamment s’adapter aux conditions changeantes du revêtement. »

La course s’est terminée sous les projecteurs, comme ce sera d’ailleurs le cas dimanche pour la finale en Coupe Monster Energy.

« C’est quand même un résultat satisfaisant, a renchéri le Québécois de 25 ans. Nous avons devancé des pilotes qui peuvent compter sur des voitures beaucoup plus performantes, parce que leurs moyens financiers sont moins limités que les nôtres. Notre victoire, c’est de les avoir devancés. »

Au final, Labbé se classe au 17e rang après les 33 étapes de la saison, tout en procurant la 20e place à l’équipe DGM dirigée par le Beauceron Mario Gosselin au tableau des propriétaires. Au total, ces deux positions assurent à l’écurie un chèque de 150 000 $ américains.

« Nous en avons besoin... », a reconnu Gosselin.

Logano, le plus rapide

Joey Logano a obtenu samedi le chrono le plus rapide lors de la quatrième et dernière séance d’essais libres en Coupe Monster Energy.

Le pilote de l’écurie Penske, l’un des quatre finalistes en lice pour le championnat, a parcouru le tracé d’Homestead en 31,450 secondes pour une moyenne de 171,701 milles à l’heure. Il a devancé Martin Truex fils, un autre des prétendants au titre, alors que Kyle Busch et Kevin Harvick n’ont réalisé que les 12e et 14e meilleurs temps respectivement.

Rappelons que Denny Hamlin s’élancera de la position de tête lorsque le départ de la dernière épreuve de la saison sera donné à 15 h 3 précisément.

En qualifications vendredi, il a devancé, dans l’ordre, Kyle Busch, Truex, Brad Keselowski, Logano, Kurt Busch, Erik Jones, Ryan Newman, Rickey Stenhouse fils et Aric Almirola.

Partir premier n’est pas un gage de succès à Homestead, puisque le dernier pilote à avoir remporté la course depuis la position de tête a été Kurt Busch en... 2002.

L’an dernier, Truex avait inscrit le deuxième temps le plus rapide en qualifications avant de signer la victoire et d’assurer son titre.

Résultats Série Xfinity

Course finale de la saison Homestead, Floride

Pilote Résidence Équipe Écart 1 Tyler Reddick * Corning, CA JR Motorsports 200 tours 2 Cole Custer Ladera Ranch, CA Stewart-Haas à 6,9 s 3 J. Hunter Nemechek Mooresville, NC Chip Ganassi à 12,9 s 4 Daniel Hemric Kannapolis, NC Richard Childress à 17,8 s 5 Austin Cindric Mooresville, NC Penske à 20,2 s 6 Ryan Preece Berlin, CT Joe Gibbs à 31,1 s 7 Justin Allgaier Riverton, IL JR Motorsports à 35,5 s 8 Brandon Jones Atlanta, GA Joe Gibbs à 1 tour 9 Michael Annett Des Moines, IA JR Motorsports à 1 tour 10 Matt Tiff Hinckley, OH Richard Childress à 1 tour 21 Alex Labbé Saint-Albert, QC DGM à 3 tours

* Champion 2018