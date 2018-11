Une première en 23 ans pour les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont complété un premier balayage en 23 ans en Californie vendredi soir, grâce à une victoire de 2 à 1 en prolongation face aux Ducks d’Anaheim.

Ce gain a également permis à la troupe de Mike Babcock de se hisser momentanément en tête du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), devant le Lightning de Tampa Bay et les Predators de Nashville.

C’est Morgan Rielly qui a permis aux Leafs de l’emporter en capitalisant sur une passe parfaite de Mitch Marner lors d’une descente à deux contre un en zone adverse.

«Mitch a fait un beau jeu. Tout ce que j’avais à faire c’était de tirer, a indiqué Rielly en entrevue à Sportsnet. On rentre à la maison et on se sent bien.»

La formation torontoise avait entrepris son voyage en Californie mardi avec une victoire de 5 à 1 sur les Kings de Los Angeles. Deux jours plus tard, elle prenait la mesure des Sharks de San Jose par la marque de 5 à 3.

En décembre 1995, les Leafs avaient savouré la victoire tour à tour à San Jose, Los Angeles et Anaheim.

Marner va bien

Particulièrement productif, Marner a récolté six points au cours de cette série de trois matchs, tandis que John Tavares et Rielly en ont chacun obtenu quatre. Le gardien Frederik Andersen a signé les deux premières victoires alors que Garret Sparks a complété le travail face aux Ducks. Le gardien substitut, qui en était à un cinquième départ cette saison, a réalisé pas moins de 38 arrêts à Anaheim.

«C’est notre cinquième match en huit soirs, a lancé Babcock dans une mêlée de presse après la rencontre. Je ne crois pas que notre niveau d’énergie était si bon, mais nous avons trouvé une façon de gagner le match. Et c’était un bon match aussi pour Sparks. Il peut maintenant relaxer un peu, gagner en confiance et être satisfait de lui car il fait bien dans la Ligue nationale.»

Une expérience bénéfique

Le périple a été bénéfique à tous les points de vue pour les Leafs.

«Les voyages, particulièrement certains sur la côte ouest, nous procurent beaucoup de rires et de bonnes histoires», a dit Tavares à Sportsnet.

«Il règne un calme dans notre groupe et aussi une grande confiance», a poursuivi l’attaquant de 28 ans, qui compte 23 points, dont 12 buts, en 20 matchs cette saison.

Les Leafs tenteront de poursuivre sur leur lancée lundi, à Toronto, où ils recevront les Blue Jackets de Columbus.