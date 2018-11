Une troisième période explosive

BAIE-COMEAU | Une explosion de quatre buts en troisième période a permis au Drakkar de Baie-Comeau de renverser les Screaming Eagles du Cap-Breton par le pointage de 7-4, hier soir, devant 1720 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Tirant de l’arrière 4-3 après 40 minutes, les Nord-Côtiers ont sonné la charge par l’entremise de l’attaquant Nathan Légaré, qui a joué les héros lors de cette période fructueuse.

L’excellent numéro 29 a soulevé la foule en marquant deux buts sans riposte, en trois minutes d’intervalle, pour permettre à son club d’enregistrer deux gros points au classement malgré une performance modeste.

Indiscipline

L’indiscipline des locaux a permis aux visiteurs de prendre le tempo du match. Les Screaming Eagles ont inscrit trois de leurs quatre buts de la rencontre en avantage numérique.

Auteur de deux filets avec son jeu de puissance, le Drakkar a eu le mérite de ne pas lâcher prise et le brio de son offensive lui a permis d’inscrire ce 10e triomphe de la saison à domicile.

Jordan Martel, Tyler Hylland, Samuel L’Italien, Gabriel Fortier et D’Artagnan Joly (les deux derniers buts dans un filet désert) ont complété le pointage pour les vainqueurs. Mathias Laferrière (deux fois), Egor Sokolov et Shaun Miller ont riposté face au gardien de but du Drakkar Kyle Jessiman.