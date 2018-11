Vivement le retour de Nate Schmidt!

Autant le retour au jeu du défenseur Shea Weber fera le plus grand bien au Canadien de Montréal, autant celui de Nate Schmidt devrait être profitable aux Golden Knights de Vegas.

Schmidt, qui vient de purger une suspension de 20 matchs pour avoir violé la politique antidopage de la Ligue nationale de hockey, doit disputer sa première rencontre de la saison face aux Oilers, ce dimanche, à Edmonton.

«Je me sens bien pour jouer, a commenté Schmidt, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Je travaille pour effectuer mon retour depuis un bon moment. J’ai le sentiment d’être frais et dispo, ce qui est le plus important, surtout que les équipes ont déjà joué 20 matchs.»

Les Golden Knights connaissent un début de saison plutôt ordinaire avec un dossier de 8-11-1.

«J’ai l’habitude de me tenir en forme, mais c’était difficile parfois et c’était dur de passer par toutes ces choses que j’ai dû traverser», a poursuivi Schmidt.

Pas un tricheur

Le défenseur des Golden Knights, qui fut le joueur le plus utilisé par la formation de Vegas lors de la saison 2017-2018, avait été suspendu au début du mois de septembre.

«Je suis extrêmement déçu d’apprendre que j’ai été suspendu, avait-il alors réagi. La diffusion de ce communiqué m’apparaît irréelle, car j’ai toujours utilisé des suppléments fournis par la LNH uniquement et je fais attention à ce que j’ingère.»

«On m’a informé que j’avais échoué à cause d’une quantité microscopique d’une substance interdite, avait-il ajouté. Non seulement je n’ai jamais pris intentionnellement un produit banni, mais je ne pouvais obtenir quelconque avantage sur le plan de la performance, car les traces retrouvées dans mon système sont trop minimes pour avoir un effet. Je comprends que je manquerai des matchs, mais je ne suis pas d’accord avec cette décision et je n’accepte pas d’être identifié comme un tricheur.»

À Las Vegas pour rester

Chose certaine, l’état-major des Golden Knights n’a jamais considéré Schmidt comme un tricheur. Durant sa suspension, on lui a même offert une prolongation de contrat de six ans d’une valeur de 35,7 millions $.

Schmidt n’aura pas volé cette entente lucrative. La saison dernière, le défenseur de 27 ans avait amassé 36 points en 76 matchs, tout en conservant un différentiel de +19.