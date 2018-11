Arno Lemay s’est senti investi d’une mission

Révélé dans le rôle d’une jeune fille qui désire changer de sexe, dans la série Ruptures, Arno Lemay était préparé lorsqu’il s’est pointé à son audition. Il souhaitait fortement obtenir ce rôle afin d’ouvrir la conscience des gens face à ces questions d’identité.

Le jeune garçon de 12 ans a interprété avec beaucoup de justesse le rôle de Laurie, une jeune fille qui souhaite devenir Laurent.

« J’ai rencontré plusieurs jeunes qui se posaient ce genre de questions, qui n’étaient pas trop confiants et qui avaient peur de le dire à d’autres personnes en raison des possibles réactions. Je me disais que ça pouvait les aider et je trouvais que c’était un très beau rôle à jouer », a-t-il expliqué.

Arno Lemay a été choisi à sa première audition pour ce rôle, à l’été 2018.

On lui a demandé de faire deux scènes : une première dans laquelle son père lui présente ses excuses pour son comportement et une autre, plus physique, où il devait se frapper.

« Je me sentais assez confiant, mais sans l’être trop non plus. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs. J’ai été coaché et je m’étais bien préparé », a-t-il mentionné.

Quelques semaines plus tard, on lui confirmait qu’il avait obtenu le rôle et qu’il n’aurait pas à passer une deuxième audition, comme c’est souvent le cas.

Justesse

Arno Lemay a bâti son personnage à partir des textes des auteurs Isabelle Pelletier et Daniel Thibault et des conseils du réalisateur Rafaël Ouellet.

Il révèle qu’il n’a pas eu de difficulté à jouer, durant la vingtaine de jours de tournage, la complexité de ce personnage coincé entre ce qu’il désire être et la réaction de ses parents. Une justesse de jeu loin d’être évidente pour un jeune de 12 ans.

« Je n’ai pas trouvé ça très difficile de me mettre dans la peau de ce personnage. Il y avait quelqu’un pour me diriger sur le plateau de tournage et le réalisateur était là aussi pour me suggérer des ajustements », a-t-il précisé.

Même s’il est très jeune et qu’il est au début du secondaire, Arno Lemay est familier avec l’univers de la télé et des plateaux de tournage.

Son père, Joël Lemay, qui est comédien, a obtenu des premiers rôles dans les séries Mon Meilleur ami, Yamaska, Au secours de Béatrice, Marche à l’ombre et Pour Sarah.

« J’avais environ trois ans lorsque mon père a parlé de moi à son agent, et c’est comme ça que tout a débuté », a-t-il dit.

Il a participé aux courts métrages Love Project, réalisé par Carole Laure, et Clara, de Francis Papillon. On l’a aussi vu dans le film Cahier bleu, de Richard Ciukpa, et dans la série humoristique LOL J. Il a aussi fait des publicités, du doublage, et participé au spectacle Petit Noël de Québec Issime.

« Ruptures est mon plus gros projet jusqu’à maintenant », a-t-il précisé, ajoutant que la porte n’était pas totalement fermée à un retour, dans une prochaine saison, pour faire le suivi concernant la quête de son personnage.

La médecine

Arno Lemay ne caresse pas le rêve de devenir acteur à tout prix. Il aimerait peut-être se diriger vers la médecine. Il faut dire qu’à l’âge de 12 ans, rien n’est encore défini et cristallisé.

« J’aime ça en faire pour le moment, comme une sorte de passe-temps que je prends au sérieux, mais ce n’est pas un métier que je choisirai », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Étudiant en secondaire un et au Conservatoire, où il apprend le piano, Arno Lemay confie qu’il n’est pas certain de ce qu’il aimerait faire dans la vie.

Il a quelques idées en tête, mais elles ne sont pas liées au jeu, à la télé et à la musique, même s’il a déjà souhaité devenir pianiste.

« Les arts visuels m’intéressent. J’aime bien, aussi, tout ce qui touche le cerveau et son fonctionnement. C’est quelque chose qui me passionne. Devenir neurologue ou neurochirurgien est une avenue qui pourrait m’intéresser », a-t-il révélé.

Ruptures est diffusé les mardis à 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada.