Ces 16 photos magiques de vos vedettes préférées en voyage vous donneront envie de partir vous aussi

Pendant qu’au Québec, on se fait ensevelir de neige, plusieurs de nos vedettes et influenceuses préférées, elles, se font chauffer la couenne dans des destinations paradisiaques.

Voyage culturel ou tout simplement pour reprendre des couleurs, ces stars québécoises n’ont rien à envier à personne en ce moment!

Voici 16 photos de leur voyage qui vous donneront envie de booker un billet aller simple pour une de ces destinations:

Alicia Moffet et Emy-Jade

Les deux meilleures amies sont présentement à Moorea en Polynésie française, si on se fie à leur localisation Instagram. Elles étaient en Arizona il y quelques semaines pour visiter, entre autres, le Grand Canyon. La grosse vie dure, quoi!

Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume

Les filles sont présentement à Hawaï, mais sont passées par le désert du Sahara, le Maroc et Londres avant de s’y rendre. Un beau roadtrip entre girls!

Elisabeth Rioux et Milaydie

Le duo est lui aussi en Polynésie française avec Alicia et Emy Jade. Elles sont pour leur part passées par Los Angeles avant pour fêter l’Halloween ensemble.

Claudia Bouvette

Si on en croit les photos de la jeune femme, elle est présentement à Hawaï avec les membres de sa famille. La chanteuse et comédienne en a profité pour monter des montagnes et prendre du soleil. Sachant que le voyage final d’Occupation Double est à Hawaï, peut-être retrouvera-t-elle son amoureux Jay Du Temple là-bas? À suivre!

Ludivine Reding

L’interprète de Fanny dans Fugueuse semble être revenue depuis très peu de son voyage à Riviera Maya, où elle a pu profiter de la plage et du soleil.

Marina Bastarache

Après avoir passé un séjour à Paris avec son BFF PO Beaudoin, la youtubeuse est présentement en Italie où elle est probablement allée retrouver son amoureux italen, Marco.

Noemie Bannes et Shanie Blais

Le duo de BFF est présentement en Californie, où elles profitent de la plage et du soleil, comme témoignent ces photos.

Instagram @shanie_blais

Lysandre Nadeau

Lysandre est présentement en Inde où elle fait une retraite de yoga sur les chakras. Un voyage spirituel qui semble lui faire du bien au moral!

Jalousie ici!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!