Cette chanson de Queen s’agence parfaitement au trailer de Smash

Un internaute a fait une drôle de découverte cette semaine: une chanson du groupe Queen s’agence parfaitement à l’une des bandes-annonces du jeu Super Smash Bros. Ultimate. Si bien que dans les commentaires sous la vidéo, des utilisateurs croient que ça ne peut tout simplement pas être le fruit du hasard.

Depuis quelques semaines, certains vieux hits de Queen sont de retour aux palmarès grâce au film biographique «Bohemian Rhapsody», mettant en vedette Rami Malek qui incarne le rôle du légendaire Freddie Mercury.

On voit donc beaucoup de contenu «Queen» sur le web en ce moment, que ce soit les entrevues en lien avec le film ou des drôles de memes. Notre truc préféré, cependant, est le suivant: l'ajout de la chanson Don't Stop Me Now sur bande-annonce de Super Smash Bros. Ultimate. Du bonbon!

On doit vous l’avouer, on était méfiants un peu avant de regarder la vidéo. Mais, c’est en portant une attention particulière aux paroles de la chanson qu’on a constaté que c’était finalement pas mal impressionnant comme coïncidence.

LE BOUT OÙ ON VOIT SONIC! COME ON!

Bravo, Internet.