Défaite crève-cœur pour le Blizzard

Le Blizzard du Séminaire Saint-François a vu une avance de 15 points lui glisser entre les mains au 4e quart, dimanche, au Centre Claude-Robillard, en route vers une défaite de 38-32 en prolongation face aux Aigles de Jean-Eudes en finale du Bol d’Or juvénile division 1.

À la recherche d’un troisième titre consécutif, le Blizzard a accordé 21 points consécutifs avant de s’incliner lors de la première séance de fusillade. « Tu ne peux pas subir une défaite plus crève-cœur, a résumé l’entraîneur-chef, Luc Savoie. Cette défaite fait mal, mais on doit grandir de ça, comme programme. On les avait dans les câbles, mais on n’a jamais été en mesure de les assommer. »

« C’est inacceptable de ne pas avoir protégé le ballon, et d’avoir été incapable de bouger le ballon au dernier quart afin d’écouler le temps, de poursuivre Savoie. Notre défensive a été trop souvent sur le terrain en deuxième demie. »

Après un bon retour de dégagement, le Blizzard a repris le ballon à la ligne de 35 des Aigles avec 12 secondes au 4e quart, mais un sac a coupé court à toute tentative de placement ou de dégagement pour obtenir un simple qui aurait brisé l’égalité.

Maux de tête

En avance 25-9 à la demie, le Blizzard a péché par gourmandise lors du premier jeu, au retour de la pause. Un botté court complètement raté a donné le ballon aux Aigles à la ligne de 45 du Blizzard. Deux jeux plus tard, ils marquaient un touché et prenaient l’élan qu’ils n’ont jamais perdu.

« Notre philosophie, depuis plusieurs années, est de prendre des risques, mais ce ne fut pas la meilleure décision, a reconnu Savoie. On voulait les assommer en partant, mais la stratégie n’a pas fonctionné. On aime prendre des chances, mais nous en avons peut-être trop pris. »

Vainqueurs de leur premier Bol d’Or depuis 2008, les Aigles ont donné des maux de tête, avec plusieurs bottés courts et des dégagements où deux joueurs se retrouvaient derrière le botteur, ce qui leur permettait de toucher au ballon sans devoir respecter la règle de l’immunité. « Ils ont fait la même chose la semaine dernière contre Saint-Jean-Eudes, et on s’était préparés, mais ils ont bien exécuté, et on a mal réagi à certaines occasions, a raconté Savoie. En deuxième demie, on a moins couru et on aurait dû le faire davantage. »

Joueur par excellence du match pour le Blizzard, Iraghi Muganda a amassé 183 verges et deux touchés en 26 courses. Maxime Lapierre a obtenu le même honneur pour les Aigles, lui qui a capté 10 passes pour 150 verges et deux majeurs, dont celui de la victoire en prolongation.

Qualifiés pour les séries éliminatoires avec une fiche de cinq victoires et quatre revers, les Aigles ont écarté les formations pointant en 1re, 2e et 4e position au cours de leur parcours cendrillon.