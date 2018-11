Des inspections différentes d’un garage à un autre

« Il peut y avoir des nuances et des erreurs qui se glissent. J’ai par contre plus de difficulté à pardonner lorsque l’inspection ne permet pas d’identifier les éléments de sécurité [défectueux]. Deux garages se sont donc démarqués pour avoir vu ces éléments de sécurité, mais aucun n’a obtenu une note parfaite », résume M. Noël.

« On l’a dit à nos garages recommandés. Si vous êtes pour charger une demi-heure pour faire une inspection, faites-en pas. Quand on fait une inspection, il faut prendre le temps de la faire », estime M. Noël.

La majorité des rapports des garages n’étaient pas non plus assez complets pour que le client puisse savoir exactement quels éléments ont été inspectés. Les diagnostics manquaient aussi de précision, selon M. Noël.

« Ce n’est pas tout de cocher des cases, encore faut-il mettre des précisions. Pour moi, c’est comme un examen de la vue. Il faut que tu puisses avoir ta prescription et acheter tes lunettes partout où tu veux après. Le rapport devrait être fait pour le client et non pour le garage. Tu as payé pour un examen, tu t’attends à avoir un rapport clair », soutient M. Noël.

L’expert pense également que les gens auraient avantage à trouver un garage de confiance et à s’y rendre régulièrement pour leur entretien. Plus le garagiste voit la voiture souvent, plus il la connaît et verra plus facilement les problèmes s’ils se présentent, insiste-t-il.