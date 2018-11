Des milliers de personnes attendues pour défendre la gestion de l’offre

Des milliers de personnes sont attendues au centre-ville de Montréal, dimanche en début d’après-midi, pour une marche visant à dénoncer l’ouverture du marché laitier prévu dans l'AEUMC.

En vertu de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), conclu en remplacement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les produits laitiers américains pourront occuper 3.59 % du marché canadien.

Les agriculteurs ont dénoncé cette nouvelle attaque contre la gestion de l’offre au pays, après la conclusion d’autres accords de libre-échange avec l’Asie et l’Europe qui avait aussi ouvert des failles dans le système de contrôle de la production laitière.

«Pour une troisième entente commerciale consécutive, les producteurs sous gestion de l’offre, plus particulièrement dans le secteur laitier, ont fait les frais des négociations. Dans l’AEUMC, les concessions dans le secteur laitier canadien sont sans précédent. La signature de l’AEUMC est la goutte qui a fait déborder le vase», a dénoncé l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans un communiqué annonçant la manifestation de dimanche.

«À l’instar des ententes commerciales précédentes, le gouvernement canadien n’a imposé aucune exigence sur les aliments importés, même si les normes sanitaires, sociales et environnementales au Québec et au Canada sont parmi les plus sévères au monde. Cette incohérence désavantage fortement nos agriculteurs et notre industrie agroalimentaire», a ajouté l’UPA.

Les participants à la marche sont attendus au parc La Fontaine. Ils entameront leur marche vers 13 h 30 et marcheront dans les rues de Montréal jusqu’à la place des Festivals, où ils doivent arriver vers 14 h 30.