Devant le feu de foyer avec Fred Pellerin

Muse

Muse frappe un mur avec un huitième album tellement ampoulé qu’il dépasse l’entendement. Les mélodies de synthés eighties hyper fromagées (qui ressemblent parfois à s’y méprendre aux compositions de Daft Punk pour Tron : Legacy) et les aspirations de plus en plus opératiques du chanteur, Matt Bellamy, laissent finalement de glace tant l’ambition de remplir des stades l’emporte sur l’idée de faire un LP qui a un tantinet d’âme. Bref, à moins d’être un fan inconditionnel, on décroche facilement au fil des écoutes de Simulation Theory.

The Smashing Pumpkins

Photo courtoisie ★★★

Shiny And Oh So Bright, Vol. 1: No Past. No Future. No Sun

Mais qu’est-ce ? Un album au titre interminable ? Pas de doute, les Smashing Pumpkins sont finalement de retour. Blague à part, Billy Corgan et compagnie relèvent tout de même leur défi : rejoindre les fans de la première heure sans nécessairement verser dans la nostalgie ou dans la grandiloquence d’antan. Outre l’intitulé de l’œuvre, c’est sûrement l’offrande la plus terre à terre du projet depuis ses débuts. Sans être un LP renversant, on ne s’ennuie pas en l’écoutant. Tentez votre chance !

Coup de coeur