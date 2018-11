Fin de semaine à oublier pour les Saguenéens

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi vivent présentement leur première séquence creuse de la saison. Les hommes de Yanick Jean ont subi un cinquième revers consécutif, dimanche après-midi, au Centre Georges-Vézina, en s’inclinant par la marque de 8-4 face aux Wildcats de Moncton.

Avant le premier voyage dans les Maritimes, la semaine dernière, les Saguenéens avaient accordé seulement 38 buts en 19 rencontres, mais la situation a dégénéré au cours des six derniers duels, l’équipe concédant 28 filets à ses adversaires.

« À la base, au hockey, il faut que tu gardes la rondelle en dehors de ton filet, et, pour y arriver, il faut que tu le défendes. C’est ce qu’on faisait bien en début de saison. C’est ça notre genre d’équipe. Il faut revenir à nos bonnes vieilles habitudes », a indiqué l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, qui va punir quelques joueurs.

« Il y en a qui ne font pas de points depuis quelques matchs et qui essaient de tricher offensivement. [...] À partir des prochains matchs, ça va être plus facile. On va être moins menottés, et il y a des joueurs qui vont être de retour. Il y en a qui pourront aller réfléchir », a-t-il rappelé.

S’il y a un joueur qui s’est bien présenté dans le camp des Sags, c’est l’attaquant Jérémy Fortin. Le joueur de centre a touché la cible à deux reprises, a dérangé l’adversaire avec sa présence physique et s’est fait complice sur le dernier but des siens.

Chez les Wildcats, l’espoir du Wild du Minnesota, Alexander Khovanov, a fait mal aux Sags en début de deuxième période. Alors que les locaux menaient 2-1, il a rapidement marqué deux buts pour donner les devants à son équipe, qui a ensuite ouvert la machine inscrivant quatre buts sans réplique.

Carnet de notes

La recrue Christophe Farmer ne faisait pas partie de l’alignement en raison d’une blessure à l’épaule subie samedi soir face aux Screaming Eagles du Cape Breton. On parle d’une absence de quelques semaines...

Les Saguenéens tenteront de rebondir mercredi soir, alors qu’ils recevront la visite de l’Océanic de Rimouski.