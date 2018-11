Henrik Lundqvist est reconnaissant envers son équipe

Henrik Lundqvist accumule les victoires depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2005-2006. Le gardien suédois est toutefois conscient qu’il doit une grande partie de ses succès aux équipes dont il a fait partie dans sa carrière.

«[Les victoires] sont une statistique d’équipe, a-t-il dit au site des Rangers après la victoire de 4 à 2 des siens contre les Panthers de la Floride, samedi. Cela veut dire que tu as joué pour plusieurs bonnes équipes qui t’ont permis d’être dans cette position. En tant que gardien, tu fais ta part, mais c’est l’équipe avant tout.»

En repoussant 39 des 41 lancers des Panthers, Lundqvist a décroché son 438e gain en carrière, ce qui lui a permis de grimper seul au septième rang des gardiens avec le plus de victoires dans l’histoire de la LNH, devant la légende du Canadien de Montréal Jacques Plante.

«Je ressens beaucoup de fierté, a indiqué l’athlète de 36 ans. Quand tu fais ton entrée dans le top 10, c’est la première fois que tu regardes vraiment la liste. Il y a d’excellents gardiens, des gardiens qui ont eu un rôle très important dans l’histoire de notre sport.»

Direction top 5

Lundqvist a sept victoires à sa fiche depuis le début de la présente campagne. S’il atteint le même plateau de gains qu’en 2017-2018 (26 victoires) il pourrait dépasser Terry Sawchuk (445) au sixième rang et Curtis Joseph (454) en cinquième place.

Le Suédois a dépassé Plante deux jours après avoir été retiré d’un match que les Rangers ont perdu 7-5 contre les Islanders de New York, jeudi. Au départ, il devait avoir congé samedi, mais David Quinn a changé d’idée.

«Il connaît toute une saison, il est notre gardien et je ne voulais pas qu’il attende trop longtemps avant de retourner dans la mêlée, a expliqué l’entraîneur-chef des Rangers. Nous l’avons utilisé [samedi] et il a fait ce qu’il fait depuis le début de la campagne. Il y a peu de choses à dire à son sujet. Il fait partie de l’élite depuis longtemps et ce sera encore le cas pour plusieurs saisons.»

Avant les matchs de dimanche, les Rangers occupaient le troisième rang de la section Métropolitaine. Ils comptaient le même nombre de points que les Islanders (22), mais ils avaient disputé deux matchs de plus que leurs rivaux new-yorkais.