«Je veux courir l’an prochain»

HOMESTEAD | À sa première saison à temps plein en Série XFinity, Alex Labbé a pu constater qu’il y avait un monde de différence entre les puissances du plateau et des écuries, comme la sienne, au budget beaucoup plus limité.

Le pilote québécois a mis un terme à son parcours dans l’antichambre de la Coupe Monster Energy en ralliant l’arrivée au 21e rang sur les 40 engagés, samedi, à la piste d’Homestead, en Floride.

« On aurait pu faire un peu mieux, mais pas beaucoup plus », a-t-il exprimé quand il s’est extirpé de son bolide samedi soir.

« On a toujours deux prises contre nous quand il faut se battre contre des équipes aussi réputées que JR Motorsports [copropriété de Dale Earnhardt fils], Joe Gibbs, Stewart-Hass et notamment Penske.

« Mais, je ne peux qu’être satisfait de mes résultats. Nous avons atteint nos objectifs. »

Des éloges du patron

C’est comme David contre Goliah. Son écurie, DGM Racing, dirigée par Mario Gosselin, a fait des miracles cette année avec les moyens financiers plutôt modestes mis à sa disposition.

« On a surpris beaucoup de monde chez NASCAR, a indiqué le Beauceron, établi en Floride depuis plus de 35 ans. Notre petite organisation a livré la marchandise et le pilote a fait le reste.

« Si j’ai accepté de participer à cette aventure, poursuit Gosselin, c’est parce que j’avais confiance en Alex. Il ne m’a pas surpris. C’est un pilote talentueux voué à un très bel avenir. »

À un avenir prometteur si on lui en donne évidemment les moyens. Mais voilà que rien n’est acquis pour Labbé, qui n’a aucune idée s’il aura l’occasion de répéter l’expérience en 2019.

« C’est le but, de revenir à temps plein, a dit le pilote de Saint-Albert en entrevue au Journal. Mais je n’ai aucun contrôle là-dessus. L’argent est le nerf de la guerre. Il nous faut des commanditaires. Je souhaite ardemment poursuivre mon association avec BRP. J’ai été très fier de porter leurs couleurs. »

Négociations en cours

Or, la contribution de BRP, l’entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de produits récréatifs et sans laquelle Labbé n’aurait pas couru à temps plein cette année, n’est pas confirmée pour la saison prochaine.

Les négociations se poursuivent, a toutefois appris Le Journal.

« On attend des nouvelles, a dit Labbé. C’est tout ce que je peux vous dire pour l’instant. De notre côté, on travaille sur le dossier. Il ne faut pas désespérer.

« Une chose est certaine, je veux courir l’an prochain. On évalue tous les scénarios possibles. Se concentrer sur une dizaine d’épreuves en Série XFinity pour maximiser nos chances, tout en étant plus compétitifs, est une avenue possible.

« Je n’exclus pas non plus de faire quelques courses dans la série canadienne Pinty’s ou ailleurs... »

« Pas encore inquiet »

Gosselin, lui, se fait aussi vague dans ses propos.

« Nous vivons évidemment dans l’incertitude, avoue-t-il. Ça serait dommage de reculer l’an prochain. Notre but, c’est de revenir à temps plein en 2019 avec BRP évidemment.

« Avec une saison dans le corps et sa connaissance de tous les circuits, Alex sera un pilote encore plus rapide. Mais il nous faut des appuis financiers.

« L’an passé, notre programme de courses s’est confirmé en décembre. Alors, je vous dirais que je ne suis pas encore inquiet. Pas pour l’instant du moins. »

Un exemple de régularité

Labbé a frôlé les coups d’éclat en 2018. À Daytona, en février, à sa première présence sur l’intimidant anneau de vitesse, il roulait à la cinquième place après une relance tardive quand il a été victime d’une bête panne de carburant.

En septembre, après s’être qualifié cinquième (son meilleur résultat de la saison), il s’est hissé à la deuxième place en début de course avant de voir le couvercle d’un essieu se détacher à Charlotte.

Sa fiche est éloquente. En 33 départs, il n’a été contraint à l’abandon qu’à trois reprises en 2018.

Son nom figure au 17e rang du classement final des pilotes et son équipe pointe à la 20e position au tableau des propriétaires.

Selon le fonds de points de la Série XFinity, ce sont 150 000 $ dollars américains qui seront attribués à l’organisation de Gosselin. « Cet argent, on va le prendre, a raconté le propriétaire québécois. Nos cartes de crédit sont pleines... »

Le deuxième... Québécois

En participant à l’intégralité des étapes de la Série Xfinity, Labbé est devenu samedi le deuxième Québécois à avoir disputé une saison complète dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du NASCAR.

Le premier est justement ce même Gosselin qui, en 2010, avait pris le départ des 25 épreuves de la Série des Camionnettes.

« Certains médias [dont Le Journal de Montréal] ont rapporté qu’Alex était le premier, a insinué Gosselin. Alors c’est faux, je l’ai fait avant lui.

« Notre famille a quitté Sainte-Marie-de-Beauce alors que je n’avais dix ans [il en a maintenant 47], mais je demeure un Québécois pure laine, même si je suis un résident de la Floride depuis longtemps.»

Voilà, la correction est faite !

► Patrick Carpentier aurait pu être le précurseur en 2008 en Coupe Sprint (ex-Monster Energy), mais son aventure s’est terminée prématurément, lui qui n’aura disputé que 24 des 36 courses au calendrier alors qu’il avait pourtant été recruté à temps plein. Une dispute parmi les actionnaires de l’écurie Gillett-Evernham a mené à la perte du pilote québécois.