Justin Bieber et Hailey Baldwin officialisent leur mariage sur Instagram

C’est maintenant officiel, les tourtereaux sont bel et bien mariés!

Instagram @Haileybieber

Après plusieurs mois de rumeurs de mariage en cachette, la jeune mannequin a confirmé les soupçons dernièrement en changeant son nom de famille Baldwin pour prendre celui de son nouvel époux et ainsi devenir Hailey Bieber. La nouvelle mariée a cependant gardé ses comptes Facebook et Twitter intacts, en gardant son nom de famille personnel comme pseudonyme.

Justin Bieber a également dévoilé au grand public qu’il est marié, en publiant une photo de lui et de sa bien-aimée, cette fois-ci avec une description bien claire sur leur statut matrimonial: «Ma femme est incroyable», a écrit le chanteur. Ça ne peut pas être plus clair: les tourtereaux se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire!

Justin Bieber a demandé la main de sa douce en juillet dernier, lors d’un voyage aux Bahamas. Les gardes du corps de la pop star avaient alors exigé aux gens sur place de ranger leur téléphone le temps de la demande en mariage.

Les amoureux se seraient ensuite mariés quelques mois plus tard, en secret, au palais de justice de New York. Le tout se serait fait sans contrat de mariage et une cérémonie serait tout de même à prévoir pour la famille et les amis.

À suivre!

Une chose est certaine, on souhaite beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés!

