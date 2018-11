La victoire du mal... aimé

HOMESTEAD | Victorieux à Homestead dimanche, Joey Logano a été couronné champion de la Coupe Monster Energy pour la première fois de sa carrière.

Le pilote de 28 ans a profité d’une relance tardive, déclenchée à 11 tours de la conclusion de la dernière course de la saison, pour devancer les trois autres prétendants au titre au fil d’arrivée.

Martin Truex fils — qui a concédé un peu moins de deux secondes au vainqueur quand le drapeau à damier a été agité —, Kevin Harvick et Kyle Busch ont suivi dans l’ordre.

« On a gagné le championnat, s’est exclamé le nouveau champion à sa sortie de voiture. Je ne peux y croire. Cette récompense est celle d’une équipe [Penske] qui a cru en mes moyens et qui m’a préparé une voiture parfaite. »

Logano n’a jamais fait dans la dentelle. Son caractère bouillant en piste en a fait rager plus d’un dans le passé. Sa plus récente victime a été justement Truex, qui se dirigeait vers la victoire à Richmond avant de goûter à la médecine de Logano, le 28 octobre dernier.

Ce gain controversé lui a permis d’obtenir son laissez-passer pour la finale de dimanche. Sans cette victoire à l’arraché, qu’il a obtenue en bousculant Truex dans les derniers instants de la course, il ne serait probablement pas là à célébrer son championnat.

Dix ans plus tard

Bon nombre d’observateurs l’ont décrit comme le mal aimé parmi les quatre pilotes finalistes.

« Vous m’avez décrit comme le négligé de cette course au championnat, a raconté Logano. Moi, je n’ai jamais pensé que je l’étais, ni mon équipe. J’ai eu raison de croire en mes chances.

« J’ai travaillé toute ma vie pour arriver à ce résultat, a-t-il poursuivi. Ç’a pris dix ans pour y parvenir, mais maintenant c’est fait. »

Vice-champion en 2016, Logano ne s’était même pas qualifié pour les séries éliminatoires (réunissant 16 pilotes) l’an dernier.

Truex émotif

À sa toute dernière course avec l’écurie Furniture Row, qui a annoncé il y a quelques mois qu’elle mettait un terme à ses opérations après l’épreuve de dimanche, Truex, lui, n’a jamais été en mesure d’assurer la riposte à Logano en fin de parcours.

« Il est parti comme une balle quand le drapeau vert a été déployé à la fin, a dit le pilote de 38 ans, qui visait un deuxième titre consécutif en Coupe Monster Energy. Jamais je n’ai pu le rattraper.

« J’aurais tellement voulu en faire davantage pour cette équipe, a-t-il renchéri. Pour le reste, je cherche les mots. Ce n’est pas facile de perdre de cette façon. C’est très émotif ce que je vis actuellement.

« Ces gens-là vont me manquer. Nous avons connu des moments exaltants et ils ont fait de moi une vedette. Je leur en dois beaucoup. »

Chez Joe Gibbs

Truex n’a pas tout perdu quand même. Il rejoindra l’écurie Joe Gibbs Racing l’an prochain, une organisation réputée qui a, elle aussi, appris à gagner des championnats, dont celui de Kyle Busch en 2015.

Derrière les quatre finalistes, Brad Keselowski, Matt Kenseth, Chase Elliott, Clint Bowyer, Aric Almirola et Kurt Busch ont complété le groupe des dix premiers à l’arrivée à Homestead.

Coupe Monster Energy

Course finale (Homestead, Floride)

1. Joey Logano * Middletown, CT Penske 267 tours 2. Martin Truex fils Mayetta, NJ Furniture Row 267 tours 3. Kevin Harvick Bakersfield, CA Stewart-Haas 267 tours 4. Kyle Busch Las Vegas, NV Joe Gibbs 267 tours 5. Brad Keselowski Rochester Hills, MI Penske 267 tours 6. Matt Kenseth Cambridge, WI Roush Fenway 267 tours 7. Chase Elliott Dawsonville, GA Hendricks 267 tours 8. Clint Bowyer Emporia, KS Stewart-Haas 267 tours 9. Aric Almirola Tampa, FL Stewart-Haas 267 tours 10. Kurt Busch Las Vegas, NV Stewart-Haas 267 tours

Temps de la course : 3 heures et 33 secondes | Marge de victoire : 1,7 seconde | Drapeaux jaunes : 5 pour 26 tours | Prochaine course : Daytona 500, 17 février 2019

* Champion 2018