Le Palmarès des écoles: trois fois moins de décrocheurs

Son taux de décrochage, qui était de 45 % en 2008, a littéralement fondu pour atteindre maintenant 14 %. Pas étonnant alors que l’école se classe parmi celles qui se sont le plus améliorées dans l’édition 2018 du Palmarès du Journal.

« On est dans une belle lancée et ça fait boule de neige » se réjouit la directrice, Sylvie Lesage.

La situation était tout autre il y a une dizaine d’années. L’établissement, qui compte environ 1000 élèves, avait mauvaise réputation. Dans l’est de Laval, une autre école attirait les élèves plus forts, si bien que l’école Leblanc s’est retrouvée avec plusieurs élèves en difficulté.

Pour changer le visage de l’école, la direction de l’époque a alors misé sur le sport et les arts. Les activités parascolaires se sont multipliées, tout comme les équipes sportives, auxquelles se sont ajoutées les concentrations arts plastiques, théâtre et multisports, ce qui a fait monter la motivation d’un cran. Ces programmes sont ouverts à tous les élèves, puisqu’il n’y a aucun critère de sélection.

Plus récemment, la mise sur pied d’une option basketball a permis à l’équipe-école de célébrer une autre « victoire », indique M me Lesage.

Ce programme a été mis en place il y a quelques années pour contrer des problèmes de comportements et d’absentéisme. Les élèves qui veulent jouer au basketball doivent respecter plusieurs critères. La formule donne des résultats. « Les élèves sont à l’école. À partir de là, on peut agir sur eux », lance la directrice.

Au fil des ans, les enseignants ont aussi revu certaines pratiques pédagogiques et amélioré la collaboration entre eux. Un suivi serré des élèves a aussi été instauré.

« On est proactif à leur offrir des services en lien avec leurs besoins. On y va généreusement », affirme Mme Lesage.