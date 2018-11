Le Rouge et Noir s’en va à la Coupe Grey

Le quart-arrière Trevor Harris a établi dimanche à Ottawa une nouvelle marque de la Ligue canadienne de football (LCF) en décochant six passes de touché, menant le Rouge et Noir vers une victoire de 46-27 contre les Tiger-Cats de Hamilton en finale de la section Est et une participation à la Coupe Grey.

La formation de la capitale nationale affrontera les Stampeders de Calgary ou les Blue Bombers de Winnipeg au tour ultime. Sur le terrain du Commonwealth Stadium d’Edmonton, elle tentera d’obtenir un deuxième titre en trois ans.

Harris a été dominant, complétant 29 de ses 32 passes pour des gains de 367 verges. En rejoignant Diontae Spencer (deux fois), Greg Ellingson, Jean-Christophe Beaulieu, Marco Dubois et Brendan Gillanders dans la zone payante, il a réalisé un record du circuit pour le plus grand nombre de majeurs par la passe dans un duel éliminatoire.

De son côté, Ellingson a excellé avec 144 verges en huit réceptions. Au sol, William Powell a amassé 86 verges.

Dans le camp adverse, Jeremiah Masoli a commis trois interceptions, atteignant la cible 28 fois en 41 occasions pour 315 verges. Il a repéré Mike Jones pour un touché, en plus de franchir la ligne des buts une fois. Bralon Addison a bien fait avec 129 verges en 12 attrapés.

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal Sean Thomas Erlington a été limité à 16 verges en attaque.