Les Kings veulent redresser la barque

Willie Desjardins a hérité d’une équipe qui en arrachait quand il a été nommé entraîneur-chef par intérim des Kings de Los Angeles le 4 novembre après le congédiement de John Stevens.

Les Kings ont entamé la campagne avec un rendement de 4-8-1 sous les ordres de Stevens. La formation californienne n’a guère fait mieux depuis l’embauche de Desjardins, livrant une fiche de 2-4. Elle est dernière dans l’Association Ouest avec 13 points.

L’ancien pilote des Canucks de Vancouver prêche la patience, surtout qu’il n’a pas eu l’occasion de mettre son style de jeu en place pendant le camp d’entraînement.

«Tu ne veux pas semer la confusion chez les joueurs», a expliqué Desjardins au site de la Ligue nationale de hockey (LNH). «Tu ne veux pas arriver soudainement avec un nouveau système, car c’est à cela qu’un camp sert. Nous n’avons pas pu bâtir là-dessus. Nous devons simplement l’appliquer lentement.»

«Nous ajoutons de nouveaux éléments chaque jour, a-t-il poursuivi. L’attaque est un de nos problèmes principaux. Nous avons tenté d’améliorer la production offensive, mais nous avons donné davantage de buts à cause de cela. Nous avons plusieurs ajustements à faire.»

Attaque recherchée

Avant les matchs de dimanche, les Kings occupaient le dernier rang dans la LNH avec une moyenne de deux buts par match. Pour remédier à cette lacune, Desjardins veut que ses défenseurs s’impliquent plus en zone adverse.

«C’est un sujet sur lequel Willie insiste. Nous voulons toujours avoir quatre ou cinq joueurs qui attaquent», a indiqué l’arrière des Kings Alec Martinez. «C’est une tendance qu’on observe un peu partout dans la Ligue. Les défenseurs sont actifs en zone offensive. C’est maintenant à nous de profiter de nos chances.»

En plus des carences offensives, les Kings doivent composer avec les absences de leurs gardiens Jonathan Quick et de Jack Campbell, qui ont tous les deux subi une opération au genou. En attendant leur retour, Calvin Peterson et l’ancien du Canadien de Montréal Peter Budaj sont chargés de protéger le filet.

Malgré cela, l’attaquant Tyler Toffoli ne perd pas espoir. «Nous devons travailler fort, nous soutenir, jouer des matchs complets et les choses vont s’améliorer», a-t-il dit.