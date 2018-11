Les Steelers se réveillent au bon moment

Il était minuit moins une... peut-être même un peu plus tard, mais les Steelers ont démontré une fois de plus pourquoi un match se joue sur 60 minutes et pas une seconde de moins. Leur persévérance leur a valu une victoire inespérée, eux qui ont comblé un déficit de 16 points pour l’emporter 20-16 chez les Jaguars.

Cette performance s’est avérée un microcosme de la carrière du quart-arrière Ben Roethlisberger. Souvent frappé, souvent éprouvé, souvent ébranlé, mais toujours debout. Pas étonnant qu’il ait inscrit lui-même le touché de la victoire en plongeant dans la zone des buts avec cinq petites secondes à écouler.

Big Ben, pour les intimes, ne correspond pas au modèle de quart-arrière que l’on souhaite enseigner dans les écoles, du moins en matière de technique et d’élégance. Par contre, il possède ce que bien des joueurs plus talentueux ne possèdent pas, soit la rage de vaincre et le désir d’y arriver coûte que coûte, à ses risques et périls.

C’est pourquoi l’histoire s’est répétée avec la 41e poussée victorieuse de sa carrière au quatrième quart ou en prolongation, ce qui lui procure seul le sixième rang dans l’histoire devant une légende célébrée pour ses multiples remontées à l’emporte-pièce, John Elway.

Deux demies à l’opposé

Pourtant, les Jaguars avaient tout mis en œuvre pour qu’on les proclame officiellement la grande bête noire des Steelers. À 16-0, à la maison, ils se dirigeaient tout droit vers une troisième victoire de suite contre Pittsburgh.

Le demi de coin Jalen Ramsey dominait outrageusement le receveur Antonio Brown et s’est même permis deux des trois interceptions aux dépens de Roethlisberger.

Au sol, les Jaguars ont pris le contrôle avec 141 verges par la course en première demie seulement. Durant les deux premiers quarts, ils ont possédé jalousement le ballon pendant plus de 23 minutes.

Puis, pour les Steelers, la lumière fut. Roethlisberger, qui avait terminé cette première demie catastrophique avec 53 verges, est revenu en deuxième demie avec 261 verges et deux passes de touché.

Au sommaire, on lit 314 verges de gains pour le gros Ben, mais celui-ci se trouvait littéralement muselé avec 66 verges au compteur après 43 minutes de jeu.

Dommage pour Jalen Ramsey, qui a disputé un match phénoménal et qui semble plus désespéré que plusieurs de ses coéquipiers de cette sixième défaite de suite des Jaguars. Certains diront que celle-là, les Steelers ne la méritaient pas. Mais au contraire, combien d’équipes auraient rendu les armes dans de telles circonstances ?

Les Steelers ont inscrit leurs deux derniers touchés dans les trois dernières minutes parce que leur désir de vaincre a éclipsé celui des Jaguars. Vrai que l’offensive des Jaguars est vite devenue prévisible et qu’ils détiennent une énième preuve qu’ils ne peuvent aller à la guerre avec Blake Bortles, mais les Steelers ne se sont pas endormis.

Cette victoire cruciale permet aux Steelers de se maintenir dans la course pour un laissez-passer directement au deuxième tour des séries. À 7-2-1, ils seront dans une lutte endiablée avec les Patriots (7-3) et Texans (7-3) et Chiefs (9-1).

Par le passé, ce duel en apparence dans la poche face à un club en déroute comme les Jaguars aurait justement échappé aux Steelers. Mais cette fois, l’équipe semble différente, concentrée, unie vers un même but. Non, Ben Roethlisberger et sa bande n’ont pas dit leur dernier mot.

Gagnants

Andrew Luck

Le quart-arrière des Colts a de nouveau brillé avec un septième match de suite avec au moins trois passes de touché. Soudainement, les Colts ne perdent plus.

Lamar Jackson

Côté passe, rien de si élégant pour le quart-arrière des Ravens, qui en était à son premier départ en carrière (13 en 19, 150 verges, 1 interception). Par contre, il a fait le nécessaire avec 27 courses pour 117 verges. Exactement le genre de match auquel il fallait s’attendre.

Ezekiel Elliott

Le porteur des Cowboys a eu largement son mot à dire dans la victoire avec un total de 201 verges de la ligne de mêlée, soit 62,2 % de l’attaque des siens. Il s’agissait de son quatrième effort de plus de 200 verges à son 35e match en carrière.

Saquon Barkley

Le porteur des Giants a inscrit trois des quatre touchés offensifs des Giants, en plus d’amasser 143 verges au sol et d’ajouter deux réceptions. Il s’agissait d’un neuvième match sur 10 pour la recrue avec au moins 100 verges au total.

Les Saints

Drew Brees (363 verges, 4 passes de touché) et sa bande continuent de s’amuser. Attention, toutefois ! Sean Payton a laissé sa brochette de vedettes dans le match même avec une large avance. C’est un risque inutile.

Perdants

Alex Smith

Le vétéran quart-arrière des Redskins a souffert d’une horrible blessure et sa saison est terminée. Trente-trois ans jour pour jour après la fracture de la jambe de Joe Theismann, Smith a subi le même sort dans une scène aussi pénible à regarder.

Les Titans

Non seulement les Titans se sont fait démolir dans un important duel de division face aux Colts, mais le quart-arrière Marcus Mariota s’est de nouveau blessé au coude et le coordonnateur défensif Dean Pees a dû quitter pour l’hôpital après un malaise. Dure journée...

Ryan Fitzpatrick

Avec trois autres interceptions, le barbu a prouvé à tous que peu importe les apparences, il demeure et demeurera toujours Ryan Fitzpatrick. Le quart des Bucs compte maintenant 14 revirements à ses cinq derniers matchs.

Les Panthers

La décision d’y aller pour deux points après leur dernier touché plutôt que de s’assurer l’égalité pourrait les hanter pendant longtemps. À 6-4, les Panthers sont désormais dans une position inconfortable, eux qui semblaient pourtant en contrôle il y a deux semaines.

Les Chargers

Les Chargers se sont compliqué la vie en perdant un match qu’ils devaient gagner face aux Broncos. Quelle crampe au cerveau de Philip Rivers, qui a redonné le ballon aux Broncos en fin de match en lançant une passe au sol plutôt que de prendre un sac pour que le cadran continue de rouler !

5 Jeux de la semaine

Photo AFP

1. Interception payante

Le maraudeur recrue des Texans Justin Reid (à gauche) a sans contredit réussi le jeu du match face aux Redskins avec une interception ramenée sur 101 verges pour un touché. Les Redskins étaient en retard 10-7 au deuxième quart et menaçaient près de la porte des buts quand Alex Smith s’est fait surprendre par Reid. Les Redskins auraient pu prendre les devants et ce jeu clé a changé l’allure du match.

2. La bombe de Luck

Au deuxième quart face aux Titans, Andrew Luck a démontré une fois de plus qu’il ne faut surtout plus douter de la force de son bras, lui qui a raté toute la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule. Le pivot des Colts a lancé un laser qui a franchi 49 verges dans les airs et TY Hilton a capté l’offrande pour un touché de 68 verges.

3. Les mains de Beckham

À première vue, rien de si particulier dans une passe de touché d’Eli Manning à Odell Beckham Jr sur huit verges. Mais il faut voir, sur le jeu, à quel point les mains de Beckham sont fortes, lui qui s’accroche au ballon, que Isaiah Johnson tente désespérément de lui soutirer. Un sale caractère, mais un aspirateur à la place des mains !

4. Les Panthers perdent leur pari

Les Panthers ont choisi de tout miser sur une conversion de deux points qui aurait pu leur permettre de l’emporter face aux Lions par 21-20 plutôt que de tenter le botté de transformation qui leur aurait permis d’égaler la marque. Cam Newton, qui n’est pas le plus précis en pleine circulation, a raté sa passe et les Panthers reviennent bredouilles à la maison après un jeu critique pour leur saison.

5. Un vol de Ramsey

Au final, le jeu n’aura pas exercé d’incidence sur le résultat final, mais Jalen Ramsey revendique probablement l’interception de l’année. Le demi de coin des Jaguars a privé Antonio Brown d’un touché dans la zone des buts en sautant et en captant le ballon d’une main. Ramsey aurait mérité meilleur sort qu’une défaite.