Neufchâtel : Labeaume promet de rénover un centre communautaire

À trois semaines du scrutin dans le district de Neufchâtel-Lebourgneuf, Régis Labeaume et Jean-François Gosselin s’entendent au moins sur une chose : une cure de jeunesse s’impose au centre communautaire Charles-Auguste-Savard.

Deux semaines et demie après que Québec 21 se soit engagé à faire de la remise à niveau de cette installation une priorité, Régis Labeaume et sa candidate dans le district, Dominique Turgeon, se sont à leur tour déplacés dans le centre communautaire du boulevard Bastien, dimanche.

M. Labeaume propose d’investir 10 millions $ pour moderniser entièrement le bâtiment et agrandir de 850 mètres carrés sa superficie, de quoi retaper le gymnase, ajouter une grande salle et de quatre à cinq locaux qui serviront aux organismes communautaires, entre autres choses.

Pétanque à l’année

Ce n’est pas tout : M. Labeaume dit avoir entendu les amateurs de pétanque, qui n’ont plus d’endroit pour pratiquer leur sport pendant la saison froide. Un espace pour les joueurs serait donc construit sur les deux terrains de tennis actuellement opérés à côté du centre communautaire.

Le projet d’Équipe Labeaume diffère de celui de Québec 21. En plus d’agrandir et de moderniser les lieux, l’opposition souhaite la construction d’un nouveau gymnase plus grand qui permettrait la tenue de plus de sports, dont la pétanque, le tout pour un coût de 8 millions $.

« C’est une mauvaise idée », croit M. Labeaume qui affirme qu’il se trouve déjà 12 gymnases dans un rayon de quelques kilomètres du centre communautaire. Le maire n’a pas semblé enthousiaste à l’idée d’appuyer le projet de Québec 21 dans l’éventualité où sa propre candidate perdrait l’élection.

« On fait une proposition à la population. [...] Si vous êtes d’accord, vous nous élisez, sinon, il y a un autre projet, mais, nous autres... honnêtement, je ne sais pas comment ils peuvent promettre un projet dans l’opposition », a-t-il mentionné.

Une jambette à Julien?

Régis Labeaume s’est par ailleurs dit « surpris » de constater à quel point l’endroit ne répond plus aux besoins de la population. Le district était pourtant représenté par Jonathan Julien jusqu’à ce que ce dernier claque la porte d’Équipe Labeaume en mai.

« Je ne comprends pas trop comment ça se fait que ce soit dans cet état-là. [...] Ici, honnêtement, moi, en 10 ans, je n’ai jamais eu de demande [...]. Ç’a été négligé », a-t-il dit, sans toutefois nommer son ancien bras droit.

En plus du centre communautaire Charles-Auguste-Savard, le maire de Québec s'est engagé à remettre à niveau deux autres centres dans la ville. Il s'agit des centres communautaires Paul-Émile-Beaulieu (district Lac-Saint-Charles-Saint-Émile) et du presbytère Saint-Pierre-aux-Liens (district Des Monts). Le détail de ces projets n'est pas connu encore.