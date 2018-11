Service de police de la Ville de Québec : une recrue qui a du mordant

Le Service de police de la Ville de Québec accueillera, à certaines conditions, une nouvelle recrue dans son escouade canine.

Max, ce chiot de quatorze semaines, pourrait prendre la relève de Bosco, un berger allemand âgé de sept ans, qui partira à la retraite dans les prochains mois.

Max devra d’abord réussir plusieurs tests et prouver qu’il est apte à détecter la présence d’armes et de stupéfiants, et à pister des odeurs afin de retrouver des personnes disparues.

Sylvain Fortin, maître-chien de Max, explique que «dans la police, on travaille toujours avec un partenaire, alors que nous, notre partenaire, il est à quatre pattes».

Les maîtres-chiens sont en tout temps avec leur animal. «Je passe plus de temps avec mon chien qu’avec ma conjointe et mes enfants», poursuit Sylvain.

Avant toute chose, Max devra faire preuve de courage, d’endurance et d’adaptabilité avant d’intégrer l’unité canine du Service de police de la Ville de Québec.