Terre-Neuve: Toujours impossible de contenir une nappe de pétrole, deux jours après un déversement

Les mauvaises conditions météorologiques empêchaient toujours Husky Energy, dimanche, de contenir un déversement d'environ 250 000 litres de pétrole brut survenu vendredi à environ 350 km au large de Terre-Neuve.

La fuite de pétrole avait été détectée vendredi par le navire de production pétrolière SeaRose, dans les champs pétrolifères et gaziers de White Rose. L'équipage du navire travaillait à relancer la production de pétrole après une interruption en raison de la météo, jeudi, lorsque la fuite a été découverte sur un équipement sous-marin.

En raison de la mer agitée, les employés de Husky Energy n'ont pas été en mesure de contenir la fuite. «Nous continuons notre surveillance aérienne et des eaux, mais la mer agitée continue d'empêcher les opérations d'endiguement et de récupération», a mentionné un porte-parole de l'entreprise, Colleen McConnell, dans un courriel adressé à l'Agence QMI.

Pour le moment, seule une nappe de pétrole a été détectée à la surface de l'océan, à une cinquantaine de kilomètres au sud du champ pétrolier. «Le Maersk Dispatcher [un navire de remorquage et ravitaillement] est dans le secteur pour surveiller la faune. Pour le moment, on ne rapporte aucun animal touché», a précisé Mme McConnell.

Des observateurs de la faune ont aussi embarqué à bord d'autres navires dépêchés dans la zone en raison du déversement.

Un autre navire, le Skandi Vinland, est aussi arrivé dans le champ pétrolifère. «Il amorcera les inspections sous-marines dès que les conditions le permettront. Ce navire utilisera ses véhicules téléguidés pour obtenir de l'information sur l'emplacement et l'étendue des dommages», a poursuivi la porte-parole.

La production de pétrole a été interrompue à bord du SeaRose en raison de cet incident.