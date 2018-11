Three Days Grace: surpasser Van Halen

Certes, en musique comme dans le sport, les records sont faits pour être battus. Ça n’a pas empêché les gars du groupe canadien Three Days Grace de tomber des nues quand ils ont appris qu’ils venaient de fracasser une marque appartenant à Van Halen dans le prestigieux magazine Billboard.

Lorsque Infra-Red, le second extrait de l’album Outsider, a atteint le sommet du palmarès rock mainstream, en juin dernier, Three Days Grace est devenue la formation ayant cumulé le plus de numéros 1 dans l’histoire de ce classement hebdomadaire publié par Billboard.

C’était le 14e numéro 1 de Three Days Grace, ce qui leur permet de devancer de grands noms comme Van Halen, Tom Petty, Aerosmith, Metallica et les Foo Fighters, entre autres.

« On n’arrivait pas à y croire. Cette marque, on la doit vraiment à nos fans », a confié le batteur Neil Sanderson, qui s’est entretenu avec Le Journal avant le passage prochain du groupe à Québec et Montréal.

Il ne fait aucun doute que se retrouver au sommet d’une telle liste flatte l’ego des musiciens. Par contre, se retrouver en voyage humanitaire quand on apprend la nouvelle constitue un puissant incitatif à garder les deux pieds sur terre.

« Matt [Walst, le chanteur] et moi étions au Kenya, en Afrique, en train de visiter des huttes de boue. C’était plutôt surréel. Mais on a quand même célébré en buvant quelques bonnes bières froides africaines. »

Des Russes zélés

L’Afrique n’est pas le seul dépaysement auquel s’adonne Three Days Grace. Les tournées du groupe en Russie — ils en reviennent tout juste — procurent aussi leur lot de situations inhabituelles, comme ces fans particulièrement zélés qui arrivent à identifier tous les aéroports et hôtels que fréquentent les quatre musiciens durant leur séjour au pays de Poutine.

« Ils restent là tous les jours et tous les soirs pour pouvoir prendre une photo ou offrir un cadeau », s’amuse Sanderson.

« C’est plutôt cool. Ça nous ramène dans le temps où le rock était au top. Il est vrai que c’est parfois un peu intense quand ils t’attendent à la réception de l’hôtel, mais en même temps, ça montre leur passion pour le groupe. »

Three Days Grace sera en concert le 24 novembre au Centre Vidéotron de Québec et le 25 novembre au MTelus de Montréal.