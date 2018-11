Voici comment pimper votre robe sans effort comme vos influenceuses préfs

Il vient un temps où l’on ne sait plus comment se réinventer en terme de style vestimentaire et c’est souvent à ce moment-là que nos influenceuses préfs arrivent à la rescousse.

Elles ont du style et sont souvent les premières à essayer de nouvelles tendances. Dernièrement, ce sont les robes cintrées qui font totalement triper les fashionistas d’Instagram.

Pour copier leur style, il suffit d’avoir sous la main une robe classique, un t-shirt long ou un grand coton ouaté à la Ariana Grande. Ensuite, on cintre le tout avec une ceinture double D ou une ceinture militaire, qu’on laisse volontairement pendre à la taille.

Une astuce ultra simple, mais tellement efficace!

Les influenceuses Elisabeth Rioux, Cindy Cournoyer et Milaydie en sont de grandes fans. Que ce soit avec des collants et des bottes militaires ou tout simplement avec des cuissardes qui couvrent une partie des cuisses, c’est certain que ce style ne laissera personne indifférent, en plus d’être super confortable!

Pour celles qui ont envie d’essayer le style de leurs influenceuses préfs, voici où vous procurer quelques robes et ceintures:

10$ chez Forever 21

19$ chez Urban Outfitters

39$ chez Urban Outfitters

30$ chez Zara

