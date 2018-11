1000 petits bedons bien remplis

Le Groupe Je Reçois et Les magasins Latulippe ont récemment uni leurs forces pour une bonne cause en offrant généreusement près de 1000 repas et boîtes à lunch aux écoliers de trois écoles primaires de la région sélectionnées au hasard dans le contexte d’un grand concours organisé dès la rentrée, sous le thème du partage. Plus d’une trentaine d’écoles primaires de la région de Québec ont répondu à l’appel. Pour une 2e année, Le Groupe Je reçois organisait la campagne « Boîte de la rentrée », qui consistait à remettre à des écoliers le même nombre de boîtes vendues durant la campagne. Les magasins Latulippe se sont joints au projet cette année en remettant, en plus, des boîtes à lunch de qualité à chacun des élèves. Beau geste !

Tocadéo au sanctuaire de sainte Thérèse

Le populaire groupe Tocadéo, composé de quatre chanteurs, d’un pianiste et d’un violoniste, présentera son spectacle « Meilleurs Vœux », le mercredi 5 décembre à 20 h, au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport, dans le contexte du concert-bénéfice annuel de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux. Gilbert Guay, vice-président au développement, Gestion privée Desjardins, a accepté la présidence d’honneur de l’événement qui sera précédé d’un cocktail dînatoire à 18 h en présence du cardinal 0Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Me Serge LeBel, avocat, associé au cabinet BCF Avocats d’affaires, apporte aussi sa contribution au succès de ce rendez-vous musical exceptionnel. Renseignements : www.petitetherese.org. Sur la photo, dans l’ordre habituel : le recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard, le président d’honneur, Gilbert Guay, et Me Serge LeBel.

Centenaire

Photo courtoisie Madame Marie-Paule Hébert Charland (photo), célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Mariée à Alphonse Charland en 1940 (photo), Mme Hébert Charland a eu 9 enfants. La grande famille des Charland compte aujourd’hui 73 descendants, avec les enfants, les 28 petits-enfants et 36 arrière-petits-enfants. Veuve depuis 1983, Mme Hébert Charland vit une paisible retraite à Fortierville après avoir vécu la plus grande partie de sa vie à Manseau. Joyeux centenaire, ma chère Marie-Paule !