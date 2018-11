«C’était la bonne décision»

Leur élimination a été vivement dénoncée sur les réseaux sociaux, mais Tommy Tremblay, l’un des danseurs de MARVL, affirme qu’il comprend pourquoi la dynamique troupe de Beauport n’a pas survécu à la première étape de la ronde des finales à l’émission Révolution.

Démolis sur le coup, les danseurs de MARVL, qui étaient jumelés au duo Willow dans un numéro à la chorégraphie signée Lydia Bouchard, ont vu les éléments qui ont fait la différence en revoyant leur performance au petit écran, dimanche soir, quelques semaines après l’enregistrement.

« Nous avions un numéro tellement fort, mais quand nous sommes arrivés pour le faire, nous étions stressés. En le regardant, je trouvais que la décision avait été bien prise. [...] C’était un gros défi pour nous de sortir de notre zone de confort », mentionne Tremblay, avec qui Le Journal a discuté, lundi.

Même si elle n’a pas été aussi fructueuse qu’espérée à la télé, l’alliance entre MARVL et Willow ne restera pas sans suite. « Nous avons tellement une belle chimie, on a tellement de potentiel dans la création. Nous avons des dates qui se réservent avec notre spectacle J.A.M et nous prévoyons avoir des invités pour nos premières parties, dont Willow », promet Tommy Tremblay.

L’impact

Ce dernier estime que c’est tout le milieu de la danse qui profitera des retombées d’une émission diffusée à heure de grande écoute comme Révolution.

« Vous n’avez pas idée comme c’est en train de changer au Québec. Il y a des gens, notamment des parents, qui m’envoient des messages pour me dire que des enfants jouent à Révolution, qu’ils imitent MARVL dans le salon. Les enfants mettent de la musique et font des moments révolution. La danse est en train de gagner en popularité. »

Le danseur croit même que cet effet d’entraînement donnera une deuxième saison encore plus relevée.

« Même s’il y a eu 3000 participants, j’en connais des danseurs qui ne se sont pas inscrits à Révolution et qui sont à la hauteur des maîtres qui ont participé cette année. Je connais des parents qui ont 35 ans et qui commencent à suivre des cours de danse à cause de l’émission. »

MARVL annonce de nouvelles dates de représentations de son spectacle J.A.M. au Québec. La troupe sera à la Place des Arts de Montréal, le 18 janvier, à la salle Odyssée de Gatineau, le 3 février, et à l’Impérial Bell de Québec, le 22 février.