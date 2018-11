Collinson confirmé comme entraîneur-chef des Stingers

Secret de Polichinelle, le retour de Brad Collinson à la barre des Stingers de Concordia a été confirmé lundi.

Le poste d’entraîneur-chef des Stingers avait été ouvert au terme de la saison comme le prévoient les règles de l’institution, mais le candidat qui allait être choisi était déjà connu. Embauché de façon intérimaire en mai dernier dans un contexte pour le moins difficile après le départ inattendu de Patrick Donovan chez les Alouettes de Montréal, Collinson avait accepté l’offre, mais il avait assuré ses arrières.

« On a suivi le processus, a résumé Collinson. C’est maintenant officiel. On veut de la stabilité et c’est pourquoi j’ai signé un contrat de plusieurs saisons. Je n’entrerai pas dans les détails pour le nombre d’années, mais j’ai signé pour un bon bout de temps. Compte tenu des cycles de recrutement, c’était important de signer pour une longue période. »

Au-delà de la fiche de deux gains et six revers qui a mené à l’exclusion des séries éliminatoires, Collinson a vécu une première année difficile.

« Les changements fréquents à la tête du programme doivent cesser, a-t-il résumé. Ces changements affectent les jeunes. Quand un jeune est recruté, il pense que l’entraîneur sera là pendant toute sa carrière. Cette année, cela a pris du temps à faire comprendre aux joueurs que j’étais là pour eux. Je ne suis pas arrivé dans une situation idéale. »

Collinson rencontrera ses adjoints dans les prochains jours.

« On va s’asseoir afin d’évaluer le programme. On ne veut pas trop de changements, mais il n’y a rien de garanti. Le personnel sera annoncé rapidement. On ne peut pas perdre de temps. »

Recrutement

Présent au Bol d’Or en fin de semaine dernière au Centre Claude-Robillard afin de recruter, Collison veut faire une percée dans les institutions francophones. « Que je parle français, ça aide beaucoup. Nous sommes bien reçus. Il y a seulement trois cégeps anglophones et on doit rentrer dans les collèges francophones. Il y aura des annonces de recrutement qui seront faites bientôt. »