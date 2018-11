«Eller peut tout faire sur la glace» - Alex Ovechkin

Alex Ovechkin montre son plus beau sourire édenté pour décrire l’importance de son coéquipier Lars Eller à Washington. Pour le capitaine des Capitals, Eller gardera toujours une place importante dans l’histoire de la concession.

« Lars a marqué le but gagnant lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley, a répliqué Ovechkin. Je ne peux pas répondre autrement à cette question. »

Le 7 juin dernier, Eller a décoincé une égalité de 3 à 3 contre les Golden Knights en troisième période. Il a bondi sur un retour de tir de Brett Connolly pour déjouer Marc-André Fleury. Quelques minutes plus tard, les Capitals soulevaient la Coupe Stanley pour la première fois de leur histoire en éliminant l’équipe cendrillon des séries en cinq rencontres.

Assis dans le vestiaire de l’équipe adverse au Centre Bell à quelques heures d’un match contre le Canadien, Eller a offert un sourire timide quand l’auteur de ces lignes lui a rapporté les propos d’Ovechkin.

« Je ne sais pas si nous parlerons de ce but jusqu’à la fin de ma carrière, a répliqué le numéro 20 des Caps. C’était un but crucial, il n’y a pas de doute. »

« Mais s’il y a un but qui a changé le cours de ma carrière, je dirais que c’est mon but vainqueur en deuxième période de prolongation lors du troisième match contre les Blue Jackets au premier tour des séries. Nous perdions 2 à 0 dans la série et nous ne pouvions pas perdre cette rencontre. Ce but a changé la série, nous avons regagné confiance pour finalement éliminer Columbus en six. Et nous connaissons le reste de l’histoire. »

« Si j’avais à choisir un gros but, je prends celui contre Columbus. Mais j’ai aussi un souvenir impérissable de mon but lors du cinquième match contre Vegas. »

Le premier Danois

Si les Capitals n’avaient pas encore gravé leur nom sur la Coupe Stanley, aucun joueur du Danemark n’y était également parvenu. Il y a maintenant le nom des Capitals sur le gros saladier et celui d’Eller.

« C’était un été magique, une expérience inoubliable, a raconté l’ancien du CH. J’ai eu la chance de devenir le premier joueur originaire du Danemark à remporter la Coupe Stanley. Pour moi, cette symbolique est très importante. J’ai ramené la Coupe chez moi à Rodovre. Il y avait beaucoup de gens et beaucoup d’enfants. Je voulais leur montrer que c’était possible de réaliser un rêve. Même si tu proviens d’un petit pays de hockey, la LNH n’est pas inatteignable. »

Avec Ovechkin

Eller rend encore de très précieux services aux Capitals en ce début de saison. Todd Reirden a misé sur lui pour remplacer Evgeny Kuznetsov au poste de premier centre. Il a donc comme mission de jouer aux côtés d’Ovechkin et de Tom Wilson.

« Pour moi, ça ne change pas trop mon approche, a souligné Eller. J’ai souvent un tireur droitier au sein de mon trio, mais avec Alex, il a tendance à marquer un peu plus souvent que les autres quand tu lui donnes la rondelle. C’est la plus grosse différence. S’il est ouvert, je cherche à le repérer. Si ce n’est pas le cas, je décoche un tir moi-même. J’aime ça jouer avec Tom et lui. »

« Lars peut tout faire sur la glace, il joue en supériorité numérique, en infériorité numérique, au sein d’un trio plus défensif ou plus offensif, a renchéri Ovechkin. Il est un bon joueur. »

Kuznetsov s’est blessé mercredi dernier lors de la visite des Capitals à Winnipeg. À Montréal, Eller en sera donc à une troisième rencontre d’affilée comme premier centre.