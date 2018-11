Jérémy Lauzon est une révélation à Boston

Pendant que les blessures s’accumulent à la ligne bleue des Bruins de Boston, le défenseur québécois Jérémy Lauzon gagne les faveurs de son entraîneur et ses coéquipiers.

«Une révélation est un bon mot [pour décrire Lauzon], a affirmé l’instructeur-chef Bruce Cassidy au quotidien "Boston Herald". Il est un joueur solide qui manie bien son bâton. Il sera encore meilleur plus il apprendra à faire bouger la rondelle et à appuyer l’attaque. Et nous en avons besoin, puisqu’il nous manque quelques gars.»

Six défenseurs des Bruins sont blessés en ce moment, dont Zdeno Chara (genou), Charlie McAvoy (commotion cérébrale) et John Moore (bas du corps).

Temps de jeu

Ces nombreuses absences ont permis à Lauzon, un choix de deuxième tour en 2015, de donner ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui a entamé sa deuxième campagne professionnelle avec les Bruins de Providence, dans la Ligue américaine. En seulement huit matchs jusqu’ici dans la grande ligue, l’Abitibien a prouvé sa valeur.

Il a d’ailleurs été utilisé pendant 24 min 52 s vendredi dernier au cours de la défaite de 1 à 0 en prolongation contre les Stars de Dallas et pendant 23:29 le lendemain dans un gain de 2 à 1 contre les Coyotes de l’Arizona.

Comme Cassidy, Matt Grzelcyk, qui forme un duo avec Lauzon à la ligne bleue, n’a que de bons mots pour son jeune complice.

«Il patine très bien, en plus d’être très compétitif, a indiqué le défenseur américain. C’est agréable de jouer avec lui, puisqu’il complète les jeux avec agressivité. Cela me permet d’analyser et d’anticiper la situation.»

Bon gabarit

Lauzon, qui mesure 6 pi et 1 po et pèse 204 lb, est plus costaud que par les années passées, ce qui explique une partie de ses succès, selon lui.

«Je pesais 10 lb de plus quand je suis arrivé au camp d’entraînement, a-t-il expliqué. Les situations à un contre un étaient plus faciles grâce à cela. Je suis aussi plus patient avec la rondelle et je prends de meilleures décisions.»

En plus de savourer le moment, le Québécois met tout en œuvre pour se tailler une place pour de bon dans la formation des Bruins.

«Mon niveau de confiance est plus haut, a dit le principal intéressé. Je n’ai pas connu ma meilleure saison [en 2017-2018], mais je me suis présenté [cette année] en confiance et je crois que ç’a paru. Mon objectif est de rester ici le plus longtemps possible. Je pense personnellement que je suis prêt à jouer dans la LNH.»

Lauzon tentera d’impressionner à nouveau l’état-major des Bruins mercredi au domicile des Red Wings de Detroit.