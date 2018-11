Le film ressuscité d’Yves Simoneau

Perdu et oublié pendant plus de 30 ans, le film Pourquoi l’étrange monsieur Zolock s’intéressait-il tant à la bande dessinée ?, du cinéaste Yves Simoneau, aura droit à une seconde vie mardi soir à la Cinémathèque québécoise après avoir été restauré presque miraculeusement par l’organisme Éléphant : mémoire du cinéma québécois.

Sorti en 1983, Pourquoi l’étrange monsieur Zolock s’intéressait-il tant à la bande dessinée ? demeure un des films les plus méconnus de l’œuvre d’Yves Simoneau (Dans le ventre du dragon, Pouvoir intime). Sa restauration a été particulièrement complexe pour la simple et bonne raison que le cinéaste avait perdu toute trace de son film.

« On ne savait même pas où trouver une copie du film », relate Simoneau en riant au cours d’un entretien téléphonique accordé au Journal.

« Je sais que Marie-José Raymond et Claude Fournier (les codirecteurs d’Éléphant) ont fouillé partout au Canada pendant deux ou trois ans pour en trouver une. En voyant la version restaurée du film l’été passé, je me suis aperçu qu’il manquait des petits bouts ici et là, probablement parce que la copie qui a été retrouvée avait déjà été modifiée pour une diffusion à la télé. Mais c’est déjà extraordinaire qu’on ait pu restaurer ce film-là parce qu’il avait vraiment été perdu. »

Hommage à la bande dessinée­­­

Docufiction construit comme un film d’enquête, Zolock met en scène un millionnaire excentrique aux desseins louches (joué par Jean-Louis Millette) qui engage un détective privé (Michel Rivard) pour enquêter sur l’industrie de la bande dessinée et son influence sur la culture populaire. Le long métrage comprend plusieurs entretiens avec des bédéistes célèbres comme Uderzo, Tardi, Fred, Moebius, Gotlib, Garnotte et Serge Gaboury.

« J’ai toujours été un amoureux de bande dessinée et ces gens-là étaient des héros pour moi, évoque Yves Simoneau. Le fait de les rencontrer était un cadeau. Pour obtenir des rendez-vous avec eux, j’avais pris le téléphone et je m’étais fait passer pour un réalisateur de Radio-Canada. Je ne crois pas que je pourrais faire la même chose aujourd’hui ! »

Le film Pourquoi l’étrange monsieur Zolock s’intéressait-il tant à la bande dessinée ? est présenté mardi soir à 19 h à la Cinémathèque québécoise.