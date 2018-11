L'opposition veut un inspecteur général

Au moment où se met en branle le projet de transport structurant, l’opposition à l’hôtel de ville propose la création d’un bureau de l’inspecteur général à Québec pour surveiller les contrats.

Jean-François Gosselin et Stevens Mélançon, de Québec 21, ont convoqué les médias pour présenter leur suggestion, qui sera déposée lundi soir au conseil municipal.

Ils proposent que ce futur bureau se dénomme BICEP, pour Bureau de l’intégrité des contrats et de l’éthique publique. Il serait chargé de déceler les problèmes de malversation dans l’octroi et le déroulement des contrats publics.

L’opposition s’appuie sur des événements qui sont survenus dans les dernières années, comme le cartel du béton, en 1995, la collusion révélée par la Commission Charbonneau en 2013, l’implication alléguée de la mafia dans la vente du Concorde en 2014, et, plus récemment, le projet du métro aérien qui a été transmis à l’UPAC par le maire.

Selon M. Gosselin, les inspecteurs généraux ont l’avantage de pouvoir ouvrir des enquêtes de leur propre chef, de visiter des chantiers visés par des contrats publics et de faire la vérification, l’inspection et l’enquête.

Cinq villes possèdent actuellement un tel bureau, au Québec, a souligné le conseiller Mélançon.

«On n’invente rien, c’est un concept qui existe déjà aux États-Unis», a indiqué M. Gosselin, qui aimerait que le conseil analyse la création d’un tel bureau.

«L’idée ce n’est pas de dire qu’il y a de la collusion à Québec. C’est d’être proactif. On s’engage dans de gros projets à Québec», dit-il en lien avec le début du projet de transport structurant. Il dit espérer qu’un bureau de l’inspecteur général aura un «effet dissuasif».

Le réseau structurant, «c’est une des raisons pour laquelle on doit avoir un bureau de l’inspecteur général. On s’embarque dans un projet de 3,3 milliards $. Il y a déjà des gros contrats qui sortent.»

Pour M. Gosselin, la ligne de signalement du Vérificateur général qui est déjà en place est une bonne chose, mais «on doit aller encore beaucoup plus loin». Le Vérificateur est «un comptable» et on a besoin d’un «outil de plus». On ne veut pas attendre que l’abus soit survenu et dénoncé par la ligne. On veut prévenir et être proactif, a renchéri M. Mélançon. Ils conviennent cependant que dans des projets privés comme celui du Concorde, un inspecteur n'a aucun pouvoir d'action.

Les deux conseillers estiment que le budget du Bureau serait de 1,5 million $.

«Si le maire n’a rien à cacher, il sera d’accord avec le Bureau de l’inspecteur général à Québec», a avancé Jean-François Gosselin.