Lush lance officiellement la bombe de bain inspirée d'Ariana Grande et vous la voudrez dans votre bas de Noël

Arrêtez tout ce que vous faites et courrez chez Lush, puisque la bombe de bain inspirée d'Ariana Grande existe enfin.

À sa sortie, le vidéoclip de la chanson God Is a Woman d'Ariana Grande est instantanément devenu un classique. Le maquillage, la tresse, le bain mauve, tout est iconique!

Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une gamme de cosmétiques saute sur l'occasion!

Qui dit bain, dit Lush. La compagnie de produits de beauté, faits à la main et végétariens, est connue pour ses bombes de bain, tous plus colorées les unes que les autres.

Le principe est simple, on en lance une dans son bain et pouf! La mousse et les huiles essentielles sont libérées.

C’est le summum du self-care, et en plus, c’est très joli sur Instagram.

La bombe se détaille 8,95 $ et sera en vente dès les 22 novembre, et d’après nous, ça va partir vite vite vite!

Regardez-là en action:

Selon la description, on peut s’attendre à des notes de jasmin, de fleurs d’olivier et d’huile de rose, avec des agents hydratants, dont du beurre de cacao et de karité, et d’huile d’argan.

On a beaucoup trop hâte d’allumer des chandelles et de se reposer dans notre bain de déesse très bientôt!

